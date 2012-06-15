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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 11:38 BJT

〔美国个股〕日本Okada向法院申请强制令,保护其在永利渡假村的股权

路透澳门6月15日电---日本博彩业巨头Kazuo Okada向拉斯维加斯博彩业大佬Steve Wynn发起的法律战升级.Okada向法庭提出申请,要求法庭下达初步强制令以保护他在永利度假村(WYNN.O)的股权.

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