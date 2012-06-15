〔表格〕莎莎国际2011/12年度净利按年增35.4%,好于市场预期

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透香港6月15日电---香港化妆品连零售商--莎莎国际(0178.HK)周五公布,2012年3月31日止年度业绩报告如下(以百万港元为单位):
2011/12年度 2010/11年度
末期派息(港元) 0.035 0.025
每股盈利(港元) 0.246 0.182
净利 689.71 509.27
营业额 6,405.12 4,901.36
截止过户日期 8月29-30日
发放股息日期 9月7日
注:1. 根据汤森路透I/B/E/S统计分析师预估年度净利为为6.43亿港元.
2. 莎莎称建议末期派发特别股息0.08港元/股,全年股息为0.175港元,上年为0.14港元.(完)
浏览莎莎国际其他新闻,请点选[0178.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选