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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 12:32 BJT

〔表格〕莎莎国际2011/12年度净利按年增35.4%,好于市场预期

路透香港6月15日电---香港化妆品连零售商--莎莎国际(0178.HK)周五公布,2012年3月31日止年度业绩报告如下(以百万港元为单位):

　　 　 　　 　 2011/12年度 2010/11年度

末期派息(港元) 0.035 0.025

每股盈利(港元) 0.246 0.182

净利 689.71 509.27

营业额 6,405.12 4,901.36

截止过户日期 8月29-30日

发放股息日期 9月7日

注:1. 根据汤森路透I/B/E/S统计分析师预估年度净利为为6.43亿港元.

2. 莎莎称建议末期派发特别股息0.08港元/股,全年股息为0.175港元,上年为0.14港元.(完)

浏览莎莎国际其他新闻,请点选[0178.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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