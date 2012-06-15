〔香港热股〕思捷早盘一度涨约一成,基本面仍疲料反弹属短线

路透香港6月15日电---在高层出面澄清辞职非与公司不合后,香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周五早盘反弹一度约10%.不过分析人士认为,思捷最大市场--欧洲前景不明,管理层也尚未稳定下来,涨势应属技术性反弹.

此前受资深管理层接连出走打压,思捷股价近两日已累计下跌逾三成.昨日晚间,沉默两日的思捷由已递出辞呈的集团行政总裁Ronald van der Vis带头召开电话会议,澄清辞职纯属个人家庭因素,转型计划将继续执行,且公司并未进行具体的收购谈判.[ID:nSB1611802]

海通证券行业分析师王婧雯称,"前两天的股价调整得太多了,...欧美零售情况还是很疲软,基本面上没有什么利好,应是技术性反弹,短线的."

思捷早盘收涨8.02%至9.97港元,稍早一度升10.5%至10.20港元;前两日在高管相继出走的负面新闻打击下,该股两天来累计重挫约34%.[ID:nSH107873]

Ronald van der Vis向媒体再三言明,其推动的四年、180亿港元的转型计划(transformation plan)将继续实施,然而有分析师指出,其离职令此计划前程未卜,再加上业绩基本面尚无佳音,看法仍审慎.

"Van der Vis继任者如何执行此计划以及他离职是否会导致更多管理层离开,都是我们主要顾虑."渣打银行在报告中称.

该行称,公司能见度低以及转型计划执行风险尚在,维持思捷"表现不及大盘"评级,目标价格在8.70港元.

**高管频繁更迭打击投资人信心**

大华继显分析师何建德称,思捷转型计划执行与否,让公司盈利前景具有高度波动风险,因此维持"持有(hold)"评级.目前股价较帐面价值(book value)折价约37%,8港元将是进场的价格.

而另一行业分析师则认为思捷这波高管频繁更迭,可能令公司要花更多时间才能重建投资人信心.

"思捷一直有高管离职的负面消息,让人想到国美(0493.HK),也是乱了两年,...管理层不稳,业务要怎么推动?!"该名人士说.

由于产品缺乏新意,价格也无法与Zara、H&M等平价时尚品牌相比,思捷近几年在市场节节败退,去年9月公告的年度净利大减近100%以及公司将以四年、180亿港元转型,一度令股价跌至10年来低点7.55港元.

这也是公司去年9月宣布推动转型计划以来,第三位离职的高层.此前,与机构投资者沟通良好的前任财务总监周福安去年底因"无法配合转型期间出差欧洲"而提出辞呈,一度令股价重挫,新任财务总监邓永镛已于5月上任.[ID:nSH0102349](完)

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