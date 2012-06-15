《离岸人民币综述》庆香港回归15周年,人民币离岸发展政策密集出台

记者 毕晓雯

路透香港6月15日电---今年7月1日是香港回归中国15周年纪念,又恰逢新一届香港政府正式上位,国家主席胡锦涛将专程来港庆贺.对香港国际金融中心地位至关重要的人民币离岸市场发展政策,也成为最高领导人携带的贺礼之一,开始密集于本周出台.

这些政策的出台不仅显示中央对香港作为人民币离岸中心的坚定支持,也为推动人民币国际化进一步发展创造了更为宽松的环境.

这些政策包括金管局进一步优化香港银行间市场人民币流动性、新一期国债本月在港发行并首次定向外国央行、提高香港居民每日兑换人民币上限等.

"前期国内政府部门的人已经来调研过了,香港的银行也提了不少建议.七一前,可以看到政策密集出台."一位中资银行在香港的交易人士称.

该位人士并指出,增加人民币在港流动性是即将公布的各项政策的核心.流动性也就是所谓的资金池规模,是推动各类产品和业务推进的关键,此前估计今年底会超过1万亿甚至更多,可最近几个月却是连续下降的,"这让香港很着急."

香港4月底人民币存款连续第五个月减少,至5,524亿元,环比下降0.4%.

周四,香港金管局宣布将以回购的形式向市场提供短期人民币流动性,期限为一星期,合格抵押品为外汇基金票据、债券,香港特区政府债券以及中国政府在香港发行的人民币债券.

金管局同时表示,为让参加行有更大弹性计算人民币流动资产与短期负债期限配对,决定以人民币流动资产比率来取代风险限额,认可机构的人民币流动资产比率须维持在不低于25%的水平,计算基础与法定流动资产比率相同.

"上述两项政策都是为了增加市场的流动性."东方汇理的高级战略分析师张淑娴称.她认为,该政策也有利于中国财政部新一期国债在港的发行.

财政部周四公告称,将于本月内发行230亿元的国债,期限为2-15年,并首次定向外国央行发行20亿元.

两位消息人士周四对路透表示,香港将于近日宣布扩大本地居民每日人民币兑换上限,以及每日向内地银行账户汇款上限等措施,旨在增加人民币在香港的流动性.

另有中资银行的一位交易员表示,"短期看不会有太大的影响,毕竟人民币升值预期没有了...,但长期看,减少了摩擦成本,有利于香港人民币存款的缓慢增长."

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 21,787.1 70

2. 渣打 10,521.5 32

3. 中国银行 7,376.3 8

4. 法巴 6,129.6 21

5. 巴克莱 4,495.4 9

**本周市场动态**

--香港多份报章周五引述中国人民银行官员证实,国家主席胡锦涛将赴港出席回归15周年庆祝活动,而国务院为此正协调相关部门,研究推出有利香港经济金融发展及改善民生的新措施.[ID:nSH0107985]

--香港人民币存款已连续数月下降,对进一步促进离岸人民币市场的发展稍显不利.而消息人士指出,香港近日将出台提高本地居民每日人民币兑换上限等举措,有利于离岸人民币资金池的扩大.[ID:nSH0107915]

--香港金融管理局周四表示,将向本地可参与人民币业务的合格机构,提供人民币流动资金安排,同时将以人民币流动资产比率来取代风险限额,以巩固香港作为离岸人民币中心的地位.[ID:nSH0107917]

--中国财政部周四公告称,定于6月在香港发行230亿元人民币国债,其中通过香港债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者招标发行155亿元,期限3-15年;20亿元将面向国外中央银行定向发行;另55亿元面向个人投资者发行,期限两年.[ID:nSB1610288]

--中国央行周一公布的数据显示,5月跨境贸易人民币结算业务发生额为2,160亿元,环比增一成;直接投资人民币结算业务发生190亿元.[ID:nSH0107523]

--韩国产业银行(KDB)在其最大规模的离岸人民币债券发行中,筹得10亿人民币(1.58亿美元),三年期利率为3.3%.[ID:nSB1611844](完)

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