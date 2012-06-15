〔香港个股〕标普确认新地"A+"信贷评级,前景负面

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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路透香港6月15日电---评级机构标准普尔周五表示,确认新鸿基地产(0016.HK)"A+"的信贷评级,同时把新地自"负面观察名单"剔除,改列为"前景负面",反映公司四名董事被廉政公署调拘捕和相关调查带来不明朗因素.
新地发表声明表示,欢迎标普确认其评级.
"对于标普同时把新地自'负面观察名单'剔除,而改列为'前景负面',我们认为信息正面,反映评级机构认同近日事件对公司日常运作及财务状况没有实质影响,这亦表示评级机构已降低对公司的监察警戒水平,而观察期亦已获延长."新地执行董事兼首席财务总监陈国威称.
根据标普定义,"负面观察名单"代表标普90天内需再次评估公司的信贷评级;而"前景负面"代表公司的前景评级可维持一段较长时间才需要再次评估,最长可以为24个月.
标普表示,新地四名董事相继被捕以及廉署进行的贪污调查,或令新地高级管理层出现真空,并对公司营运策略的方向和执行带来重大影响.
但标普指出,目前有关调查尚未对公司的日常营运带来重大影响.此外,公司亦已采取措施改善管理架构.确认其评级反映标普预期新地集团将保持"适中"的金融风险状况及"强劲"的业务风险状况.而负面展望反映在调整期间所带来的不明朗因素,以及对公司策略方向、决策和竞争等的潜在影响.
新地四名高层,包括执行董事陈钜源、联席主席郭炳江和郭炳联,和非执行董事郭炳湘先后因涉嫌触犯《防止贿赂条例》被廉署拘捕,前政务司司长许仕仁亦涉及其中被捕,为历来被捕的最高层政府前官员.
新地午盘尾段升1.46%,报90.3港元,过去三个月累计下跌24%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
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