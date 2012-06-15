〔企业并购〕港交所拟以13.88亿英镑收购LME,预计第四季完成

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透香港6月15日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周五公告称,与伦敦金属交易所(LME)签订框架协议,拟以13.88亿英镑(或166.73亿港元)现金收购这家已有135年历史的交易所,将藉助LME在基础金属交易的优势,满足中国市场日益增长的交易需求.
港交所在联交所网站发布公告指出,收购价格为每股107.60英镑(或1,292.55港元),收购金额将以现有现金资源及新银行融资拨付,预计在今年第四季完成.
"相信(双方)结合可让LME及其会员透过改善接通中国市场,为旗下商品平台奠下增长基础,大幅提升成交量."公告称,"LME将运用香港交易所在区内的资源、基础设施及网络协助拓展亚洲及中国市场的业务及营运,提供重大兼长远的增长平台."
消息人士4月中旬曾透露,港交所正与数家银行洽谈用于收购LME的贷款事宜,最高30亿美元贷款.这将是港交所首笔并购贷款.[ID:nSB1484114]
先前芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)均参与LME竞标.
港交所收盘涨2.65%至112.40港元;大盘恒生指数.HSI涨2.26%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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