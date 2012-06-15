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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 16:56 BJT

〔企业并购〕港交所拟以13.88亿英镑收购LME,预计第四季完成

路透香港6月15日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周五公告称,与伦敦金属交易所(LME)签订框架协议,拟以13.88亿英镑(或166.73亿港元)现金收购这家已有135年历史的交易所,将藉助LME在基础金属交易的优势,满足中国市场日益增长的交易需求.

港交所在联交所网站发布公告指出,收购价格为每股107.60英镑(或1,292.55港元),收购金额将以现有现金资源及新银行融资拨付,预计在今年第四季完成.

"相信(双方)结合可让LME及其会员透过改善接通中国市场,为旗下商品平台奠下增长基础,大幅提升成交量."公告称,"LME将运用香港交易所在区内的资源、基础设施及网络协助拓展亚洲及中国市场的业务及营运,提供重大兼长远的增长平台."

消息人士4月中旬曾透露,港交所正与数家银行洽谈用于收购LME的贷款事宜,最高30亿美元贷款.这将是港交所首笔并购贷款.[ID:nSB1484114]

先前芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)均参与LME竞标.

港交所收盘涨2.65%至112.40港元;大盘恒生指数.HSI涨2.26%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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