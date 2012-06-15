《香港已公布新股发行上市日程表》--6月15日

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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路透香港6月15日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表: 新股申购: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人 6/14-19 华电福新能源(0816.HK) 15 24-26.4 1.6-1.76 6/28 中信证券、瑞银和美银美林 6/6-11 协众国际(3663.HK) 2 1.86* 0.93* 6/18 国泰君安 5/28-31 Graff1306.HK 3.112 77.8-115.14 25-37 不予进行 瑞信、德银、高盛和摩根士丹利 5/18-23 永达汽车(3669.HK) 3.122 23.7-33.7 7.6-10.8 不予进行 瑞银和汇丰 2/29-3/5 普甜食品(1699.HK) 2 2.18-3.06 1.09-1.53 不予进行 信达国际 2012年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6/13 东吴水泥(0695.HK) 1.1 1.375 升4.5% 国泰君安 4/27 海通证券H股(6837.HK) 10.6 130.3 持平 海通国际、摩根大通 4/27 中盛资源(2623.HK) 1.23 1.6 持平 海通国际 4/20 江南集团(1366.HK) 1.42 5.46 持平 大和 4/18 协同通信(1613.HK) 0.33 0.99 升9.1% 英皇融资 4/13 CW Group(1322.HK) 1.33 2.16 升5.3% 国泰君安 4/2 钜大国际(1329.HK) 1.1 0.55 升39% 华富嘉洛 3/30 皓天财经(1260.HK) 1.39 3.48 跌3.6% 东英亚洲 3/23 力量矿业能源(1277.HK) 1.26 11.72 跌4.8% 汇丰 3/19 俊知集团(1300.HK) 1.2 2.4 升4.2% 永丰金证券 3/1 阳光油砂(2012.HK) 4.86 44.9 跌3.3% 中银国际、德银和摩根士丹利 2/23 西王特钢(1266.HK) 2.65 13.25 跌19.6% 摩根大通 2/23 克莉丝汀(1210.HK) 1.6 4 升0.63% 法国巴黎资本(亚太) 2/10 必瘦站(1830.HK) 0.88 2.2 升1.1% 光大证券 1/19 宏创高科(8242.HK) 0.8 0.4 升12.5% 丰盛融资 1/18 太古地产(1972.HK) (介绍上市) 不适用 升2.7%^ 中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 1/18 联合水泥(1312.HK) 1 1.65 升9% 浩德融资 1/18 允升国际(1315.HK) 1.2 0.9 升33.3% 光大证券 1/16 瀚洋控股(1803.HK) 0.93 0.93 升32.3% 申银万国 1/12 开世中国(1281.HK) 0.90 1.35 升12.2% 招商证券 1/12 华众控股(6830.HK) 1.40 2.8 升 6.4% 国泰君安 1/12 汇力资源(1303.HK) 1.70 4.25 升 4.1% 光大证券 1/12 柏能集团(1263.HK) 1.60 1.68 跌 0.6% 华高和昇 1/9 易通讯集团(8031.HK) 0.6 0.42 升1.7% 瑞穗证券亚洲 1/6 中国融保金融(8090.HK) 0.28 1.08 升58.9% 金利丰 注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司. 2. *代表新增或已更新内容. 3. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完) 浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN] --记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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* 美元未从努钦税改言论中获得提振 * 英镑料将录得周线涨幅，因欧元受政治因素打压 路透东京2月24日 - 美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。 美元兑日圆 小涨0.1%至112.76，但仍未远离隔夜触及的两周低位112.55，本周迄今下滑0.2%。 美元未能摆脱美联储周三公布的会议记录所带来的压力。该会议记录比一些市场人士原先预期来得温和。 “市场人士仍在消化美联储1月会议记录，而且对这些记录的解读似乎有两个不同的阵营--认为基调更加鹰派或是更显鸽派--目前看来似乎是鸽派解读占了上风，”一家美系银行的私人客户集团投资长Bill Northey表示。 此外，美国财长努钦的讲话也让美元承压。他在上周就职以来的首次电视采访中告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影响可能有限。 努钦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他希望在国会8月休会前看到税改计
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。