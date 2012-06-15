〔香港个股〕新秀丽称产品安全无虞,今日股价大跌16%至五个月低点

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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路透香港6月15日电---旅行箱包生产商--新秀丽(Samsonite)(1910.HK)周五表示,其产品安全无虞.此前香港消费者委员会公布称新秀丽旗下三款行李箱的把手检测出有害物质,令其股价今日大跌16%至五个月来收盘低点.
新秀丽发布声明称,消委会所指称的Tokyo Chic、Cubelite以及Westlake luggage三款行李箱"完全安全".
该公司表示,在获得消委会通知后,已将产品样本送交独立实验室检测,"我们绝对有信心消费者可以持续使用我们的行李箱,毋需担心安全或健康问题."
去年6月于香港挂牌的新秀丽收盘大跌16.11%至12.08港元,为1月12日11.96港元以来收盘最低;大盘恒生指数.HSI则涨2.26%.
消委会指出,包括新秀丽上述几款行李箱在内,有数个品牌产品在把手检测出可能致癌的"PAHs(多环芳香烃)"或塑化剂.但其并未指明本地法规是否对于该类物质设有检出限制.
新秀丽亚太区及中东总裁邓儒熙(Ramesh Tainwala)在声明中称,"我们不预期此事件会对营收有任何实质影响."(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
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