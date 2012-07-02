〔澳门经济〕6月博彩业收入按年增长12.2%,恢复双位数成长

路透香港7月3日电---澳门政府公布,6月博彩收入为233.34亿澳门元,较上年同期增长12.2%,恢复双位数成长.

澳门博彩监察协调局周一在网上公布,当地累计1-6月博彩收入为1,241.26亿澳门元,较上年同期增19.8%.

澳门5月博彩收入年增长率放缓至单位数的7.3%,为2009年7月有统计数据以来最慢增长.[ID:nSH0106763]

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)

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