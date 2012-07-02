〔澳门经济〕6月博彩业收入按年增长12.2%,恢复双位数成长

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
路透香港7月3日电---澳门政府公布,6月博彩收入为233.34亿澳门元,较上年同期增长12.2%,恢复双位数成长.
澳门博彩监察协调局周一在网上公布,当地累计1-6月博彩收入为1,241.26亿澳门元,较上年同期增19.8%.
澳门5月博彩收入年增长率放缓至单位数的7.3%,为2009年7月有统计数据以来最慢增长.[ID:nSH0106763]
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)
欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here)
--记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 林高丽
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠