〔背景资料〕中国本土运动品牌市场规模及竞争策略

(本文可搭配《中国行业焦点》国际大牌逐鹿二三线市场,本土运动品牌恐遭洗礼[ID:nSH0108983])

路透香港7月2日电---四年前借北京奥运东风,让中国体育产业本土品牌乘着五环快速成长.然而,过度扩张分销网路、产品同质性太高以及宏观环境收紧,令运动品牌行业于2011年初即开始疲态渐生,至今仍在挣扎求存.

随着国际品牌如耐克(Nike)(NKE.N)、阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)意图抢进内地品牌最擅长的二三线城市.分析及行业人士表示,中国本地运动品牌留强汰弱的擂台赛正要开打,预计中小型及二线品牌将受到较大的挑战.

有分析师预期,在这场本地运动品牌的淘汰战中,最终会由目前的1、20家品牌,集中至五至六家.

根据谘询机构Research In China数据,2011年中国运动用品市场规模为1,247亿元人民币,较前一年成长16.32%,2007及2008时成长率达到约35%.

以营业额计,2011年耐克在中国市占率达到10.50%,位居第一.其次是阿迪达斯的7.90%(大中华区),李宁(2331.HK)、安踏以7.20、7.10%紧追其后.(详情请点击:link.reuters.com/naf88s)

以下是2008年北京奥运及2011年中国六大运动品牌门店数比较,以及各家清理库存的策略整理:

门店数:

2011年 2008年 三年来增长%

1. 李宁(2331.HK) 8,255 6,245 32.19%

(市值:约6.79亿美元)

2. 匹克体育(1968.HK) 7,806 5,179 50.72%

(市值:约3.89亿美元)

3. 安踏(2020.HK) 7,778 5,667 37.25%

(市值:约18亿美元)

4. 361度(1361.HK) 7,681 6,055 26.85%

(市值:约5.14亿美元)

5. 特步(1368.HK) 7,596 5,056 50.24%

(市值:约8.81亿美元)

6. 中国动向(3818.HK) 3,119 2,808 11.08%

(市值:约5.71亿美元)

对于清理库存以及面对国际品牌竞争的策略:

--李宁: 将致力清理零售端的库存水准,控制新开门店的速度,并关闭效率不佳的门店.希望零售端的目标可以达到平均76折.短期将在国际品牌尚未进入前,巩固现有市场;中长期将注重品牌创新及区隔,找到自己的定位.

--匹克: 将进一步优化、调整零售网点结构,开大店,关小店,进一步提升零售网点的平均销售面积,并继续以中国二、三线城市为拓展零售网点的重点.

--安踏: 今年门店拓展的脚步将放缓,计划新增220家门店,较上一年的229家减少.在控制库存上,采取更具弹性的补单安排,调整尚未生产付运的订单,全年订货会的订单金额将录得高单位数百分比跌幅.

--361度: 来自国际品牌的竞争加剧,将持续优化品牌形象,并透过创新研发来确保产品品质.2012年开店数调整为600间,去年为602间.

--特步: 今年开店策略将不放在新增门店,而是优化现有门店,期以增加同店销售.

--中国动向: 关闭分布不合理而盈利状况欠佳的门店,优化销售渠道的布局,有效改善整体销售效率及经销商的盈利状况.并利用网上销售,加速消化库存.(完)