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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 08:28 BJT

《香港报摘》--经济日报3月12日

* 要闻版头条:

--经历一个月旺市后,二手小阳春威力开始降温,蓝筹屋苑交投量连跌两周.过去一个周末十大屋苑录得42宗成交,按周跌34%,较高峰期76宗急跌45%,但楼价仍然弹升.

* 其他:

--佳兆业(1638.HK)2月实现合约销售金额10.51亿元人民币,按年上涨三倍,按月增加88.4%;合约销售面积18.2万平方米,按年增加3.83倍,平均售价为每平方米5,772元人民币.

--大昌行(1828.HK)主席许应斌表示,日本地震对汽车市场带来的负面影响,将在今年第二季全面消除,销货压力减低.加上汽车售后服务份额扩大,期望今年汽车业务毛利率将回升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 杨淑祯

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