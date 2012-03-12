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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 08:41 BJT

《香港报摘》--信报3月12日

* 头版头条:

--中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)董事长董文标表示,该行将继续发放小微企业金融债并已获银监会批准,今年发放不少于去年的500亿元人民币金额.

* 其他:

--市场消息透露,海通证券正加紧准备,已将最新财务数据交予港交所,若一切顺利,料最快可于4月上市.海通证券原拟定于去年底来港上市,计划发行12.294亿股H股,招股价为9.38-10.58港元.

--中国进出口银行行长李若谷表示,人民币国际化是保证国际货币体系向正确方向发展的重要步骤,中国现在应做的工作是提高人民币在国际上使用的数量和频率.当前推动国际化要管住短期投机资金,大幅度降低风险,以及实行人民币交易大额登记制度.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 杨淑祯

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