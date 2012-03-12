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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 08:40 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月12日

路透香港3月12日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7577港元HKD=)

  美国股市周五收高,因投资者将注意力放在表现强劲的2月美国非农就业报告,而未受希腊技术性违约的影响. 

  道琼工业指数.DJI收高14.08点,或0.11%,至12,922.02点;标准普尔500指数.SPX上涨4.96点,或0.36%,至1,370.87点.Nasdaq指数.IXIC收高17.92点,或0.60%,至2,988.34点.[ID:nSB8525039]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  217.810    0.57      30573            16.897      -0.49
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.750    0.87      43013             3.956       0.16
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.350    5.25     541185            85.878       1.99
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.810   -1.04     100867            21.106       0.75
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  147.650    0.34      56178            11.454      -0.74
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  115.510    0.43      44626             8.961      -0.43
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.720   -0.70     272926            67.833      -0.76
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.140   -2.24      33055             4.510       0.90
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.340   -0.70     220294            14.228       0.34
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   23.100    0.65      42721            17.920      -0.66
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.030    3.43      81855             4.854      -0.93
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.580    1.27       5106             3.969       0.22
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.930   -0.99       4786             1.469     -49.71
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.610   -1.14      96260             0.405      -2.42(完)

  --整理 陈敏

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