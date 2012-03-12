《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透香港3月12日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7577港元HKD=) 美国股市周五收高,因投资者将注意力放在表现强劲的2月美国非农就业报告,而未受希腊技术性违约的影响. 道琼工业指数.DJI收高14.08点,或0.11%,至12,922.02点;标准普尔500指数.SPX上涨4.96点,或0.36%,至1,370.87点.Nasdaq指数.IXIC收高17.92点,或0.60%,至2,988.34点.[ID:nSB8525039] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 217.810 0.57 30573 16.897 -0.49 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.750 0.87 43013 3.956 0.16 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.350 5.25 541185 85.878 1.99 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.810 -1.04 100867 21.106 0.75 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 147.650 0.34 56178 11.454 -0.74 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 115.510 0.43 44626 8.961 -0.43 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.720 -0.70 272926 67.833 -0.76 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.140 -2.24 33055 4.510 0.90 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.340 -0.70 220294 14.228 0.34 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 23.100 0.65 42721 17.920 -0.66 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 25.030 3.43 81855 4.854 -0.93 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.580 1.27 5106 3.969 0.22 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.930 -0.99 4786 1.469 -49.71 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.610 -1.14 96260 0.405 -2.42(完) --整理 陈敏
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市