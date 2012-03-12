《香港报摘》--其他报纸重要消息3月12日

* 明报

--香港交易所(0388.HK)计划第三季实施结算所风险管理改革,引入相当于持仓水平最少5%的按金制度以及浮动保证基金,两成证券商将因此要多付按金.(B02)

--利率市场化改革继续成为今年中央政府工作报告重点之一.中国银监会主席助理阎庆民表示,宜先放开存款利率,且所有银行开展步伐应统一. (B03)

* 星岛日报

--玖龙纸业(2689.HK)董事长张茵表示,一旦内地政策允许外资企业回归A股上市,玖纸将立刻提交申请,争取尽早回归内地上市. (B14)

--腾讯控股(0700.HK)将于周三(14日)公布2011年全年业绩.证券商普遍预期,腾讯去年盈利介乎96.22亿元人民币至105.36亿元人民币,按年升约19.5%至30.8%.(B13)

* 苹果日报

--笔克远东(0752.HK)主席谢松发表示,基于人手集中在内地, 故在伦敦奥运和韩国丽水世博所接到的生意规模,将不及之前的北京奥运及上海世博. (B09)

* 东方日报

--消息透露,监于可进行沽空股份准则已存在多年,为反映近年市场环境变化,香港交易所(0388.HK)正研究调整可沽空股份准则,主要是有关量化的准则,预期会令可沽空股份数量下降.(B02)

--去年底因市况逆转而搁置上市的海通证券重启上市计划,本周四(15日)进行上市聆讯,有投资银行消息透露,下半年市况不明朗,新股赶上半年上市,当中光大银行会视乎海通证券反应,紧接其后招股.(B04)

--蒙焦煤企(0975.HK)公司行政总裁Battsengel Gotov表示,今年产能可提供的合约均已锁定,因此目前首要任务是尽快加速Baruun Naran(BN)项目的产量提升,冀2015年当UHG煤矿及BN煤矿的综合生产能力达到一定水平后,有足够现金流时再决定派息政策.(B05)

* 文汇报

--创维数码(0751.HK)公布,该公司2月电视机销售量及销售额较去年同期分别增加32%及61%.(B04)

* 大公报

--民生银行(1988.HK)(600016.SS)董事长董文标表示,为配合业务发展,民行的分行及支行亦会持续增长,增速大概为按年增加10%左右,该行目前有大概600家分支机构.(B01)

--三一重工(600031.SS)总裁向文波近日在北京表示,对今年工程机械市场前景仍看好.他预计,今年境内工程机械市场规模有望达5,000亿至6,000亿元人民币.(B04)

--整理 萧萍; 审校 陈敏/黄凯

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