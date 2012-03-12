《香港报摘》--其他报纸重要消息3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
* 明报
--香港交易所(0388.HK)计划第三季实施结算所风险管理改革,引入相当于持仓水平最少5%的按金制度以及浮动保证基金,两成证券商将因此要多付按金.(B02)
--利率市场化改革继续成为今年中央政府工作报告重点之一.中国银监会主席助理阎庆民表示,宜先放开存款利率,且所有银行开展步伐应统一. (B03)
* 星岛日报
--玖龙纸业(2689.HK)董事长张茵表示,一旦内地政策允许外资企业回归A股上市,玖纸将立刻提交申请,争取尽早回归内地上市. (B14)
--腾讯控股(0700.HK)将于周三(14日)公布2011年全年业绩.证券商普遍预期,腾讯去年盈利介乎96.22亿元人民币至105.36亿元人民币,按年升约19.5%至30.8%.(B13)
* 苹果日报
--笔克远东(0752.HK)主席谢松发表示,基于人手集中在内地, 故在伦敦奥运和韩国丽水世博所接到的生意规模,将不及之前的北京奥运及上海世博. (B09)
* 东方日报
--消息透露,监于可进行沽空股份准则已存在多年,为反映近年市场环境变化,香港交易所(0388.HK)正研究调整可沽空股份准则,主要是有关量化的准则,预期会令可沽空股份数量下降.(B02)
--去年底因市况逆转而搁置上市的海通证券重启上市计划,本周四(15日)进行上市聆讯,有投资银行消息透露,下半年市况不明朗,新股赶上半年上市,当中光大银行会视乎海通证券反应,紧接其后招股.(B04)
--蒙焦煤企(0975.HK)公司行政总裁Battsengel Gotov表示,今年产能可提供的合约均已锁定,因此目前首要任务是尽快加速Baruun Naran(BN)项目的产量提升,冀2015年当UHG煤矿及BN煤矿的综合生产能力达到一定水平后,有足够现金流时再决定派息政策.(B05)
* 文汇报
--创维数码(0751.HK)公布,该公司2月电视机销售量及销售额较去年同期分别增加32%及61%.(B04)
* 大公报
--民生银行(1988.HK)(600016.SS)董事长董文标表示,为配合业务发展,民行的分行及支行亦会持续增长,增速大概为按年增加10%左右,该行目前有大概600家分支机构.(B01)
--三一重工(600031.SS)总裁向文波近日在北京表示,对今年工程机械市场前景仍看好.他预计,今年境内工程机械市场规模有望达5,000亿至6,000亿元人民币.(B04)
--整理 萧萍; 审校 陈敏/黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市