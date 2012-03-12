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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 08:51 BJT

《香港重要政经日程》--3月12日-3月16日

=====================今日香港主要政经消息==========================

3月12日(周一)

-- 龙湖地产(0960.HK)公布全年业绩.

-- 保诚(2378.HK)公布全年业绩.

-- 361度(1361.HK)公布上半年业绩.

-- 中国诚通发展集团(0217.HK)公布全年业绩.

-- 中国创新投资(1217.HK)公布全年业绩.

-- 金鹰商贸集团(3308.HK)公布全年业绩.

=====================近日香港主要政经消息===========================

3月13日(周二)

-- 保诚(2378.HK)公布全年业绩.

-- 华润燃气(1193.HK)公布全年业绩.

-- 海通国际(0665.HK)公布全年业绩.

-- 香港飞机工程(0044.HK)公布全年业绩.

-- 匹克体育(1968.HK)公布全年业绩.

--16:30 公布2011年第四季度工业生产指数.

3月14日(周三)

-- 腾讯控股(0700.HK)公布全年业绩.

--16:00 国泰航空(0293.HK)全年业绩记者会.

3月15日(周四)

-- 中国移动(0941.HK)公布全年业绩.

-- 中海发展(1138.HK)公布全年业绩.

-- 银河娱乐(0027.HK)公布全年业绩.

-- 凤凰卫视(2008.HK)公布全年业绩.

-- 平安保险(2318.HK)公布全年业绩.

-- 威高股份(1066.HK)公布全年业绩.

-- 太古股份(0019.HK)公布全年业绩.

--14:00 中国海外发展(0688.HK)全年业绩新闻会.

--16:30 1月物价和外贸数据.

*3月16日(周五)

-- 中国铝业(2600.HK)公布全年业绩.

-- 长城汽车(2333.HK)公布全年业绩.

-- 俄铝(0486.HK)公布全年业绩.

-- 中国航空工业国际(0232.HK)公布全年业绩.

-- 碧生源(0926.HK)公布全年业绩.

-- 时富金融服务集团(0510.HK)公布全年业绩.

-- 中视金桥(0623.HK)公布全年业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 陈敏

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