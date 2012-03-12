《香港重要政经日程》--3月12日-3月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
=====================今日香港主要政经消息==========================
3月12日(周一)
-- 龙湖地产(0960.HK)公布全年业绩.
-- 保诚(2378.HK)公布全年业绩.
-- 361度(1361.HK)公布上半年业绩.
-- 中国诚通发展集团(0217.HK)公布全年业绩.
-- 中国创新投资(1217.HK)公布全年业绩.
-- 金鹰商贸集团(3308.HK)公布全年业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
3月13日(周二)
-- 保诚(2378.HK)公布全年业绩.
-- 华润燃气(1193.HK)公布全年业绩.
-- 海通国际(0665.HK)公布全年业绩.
-- 香港飞机工程(0044.HK)公布全年业绩.
-- 匹克体育(1968.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布2011年第四季度工业生产指数.
3月14日(周三)
-- 腾讯控股(0700.HK)公布全年业绩.
--16:00 国泰航空(0293.HK)全年业绩记者会.
3月15日(周四)
-- 中国移动(0941.HK)公布全年业绩.
-- 中海发展(1138.HK)公布全年业绩.
-- 银河娱乐(0027.HK)公布全年业绩.
-- 凤凰卫视(2008.HK)公布全年业绩.
-- 平安保险(2318.HK)公布全年业绩.
-- 威高股份(1066.HK)公布全年业绩.
-- 太古股份(0019.HK)公布全年业绩.
--14:00 中国海外发展(0688.HK)全年业绩新闻会.
--16:30 1月物价和外贸数据.
*3月16日(周五)
-- 中国铝业(2600.HK)公布全年业绩.
-- 长城汽车(2333.HK)公布全年业绩.
-- 俄铝(0486.HK)公布全年业绩.
-- 中国航空工业国际(0232.HK)公布全年业绩.
-- 碧生源(0926.HK)公布全年业绩.
-- 时富金融服务集团(0510.HK)公布全年业绩.
-- 中视金桥(0623.HK)公布全年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市