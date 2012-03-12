〔港报财经评论〕政策有调节空间,内房股压力减--经济日报3月10日

政策有调节空间,内房股压力减 /林瑞芬

中国内地昨公布一连串经济数据,其中,2月份CPI按年升3.2%,较市场预期的3.4%为低,亦较1月份的4.5%升幅为低,2月份PPI按年没有升跌.数据反映通胀压力开始受控,更重要是,2月CPI升3.2%,低于目前的1年期存款利率3.5%,结束已维持24个月的负利率时代.若未来数月CPI续低企,负利率真的结束,或可成功引导居民投机资金回流股市.惟目前还不能太早下定论,通胀压力已全面受控.且看历年政府工作报告,预定目标与实际数字比较,GDP实际增速往往高于预定目标,中国内地最近设定今年7.5%的GDP预定目标,最终实际数字亦大有可能超出预定目标.反之,多年来CPI实际数字屡屡与预定目标没有太大关联方向,某年偏低,某年偏高,可见控制通胀往往身不由己.尤其油价,目前中东局势复杂,加上欧、美为约束中国扩张,宁可维持高油价之阴谋论丛生,油价控不了,令中国内地遏通胀的能力减.

昨日,中国内地焦点数据还包括房地产数据.截至2月底,商品房待售面积3.05亿平方米,比2011年底增加3,332万平方米.可见,中国内地房地产调控效果渐显现.成果得来不易,中国也不想犯险,一放就松,相信不会轻言放弃抑制楼市措施.不过,在目前通胀压力相对轻之下,中国也不会大力遏楼价,不会加大调控房市力度,对内房股来讲,也可放轻松.今年内房股以上落为主,低吸高沽炒波幅勿贪心应该可以有微利.

内房股龙头华润置地(1109.HK)昨公布2011年度业绩,股东应占净利润80.69亿港元,按年增34.4%.每股盈利147.7港仙,升23%.与彭博综合预测华润置地2011年每股盈利109港仙对比,这份业绩超出市场预期.据集团计划,目前住宅及投资物业占整体面积比重分别为8:2,长远目标调整至6:4.若最终如是,可能是未来的”中国新地”、一间稳健的地产股,除地产发展,还有投资以稳定经常性收入,是最完善的收入组合.应对今年中国内地房地产市况,华润置地会多发展面积较细的住宅物业,约占整体80%.高端物业面积占整体不多于20%.另多发展投资商业物业.截至3月7日,华润置地土储达2,985.04万平方米,其中,投资物业面积约450万平方米,据报已为2012年锁定营业额186.11亿港元.华润置地昨股价收13.82港元,升2%,下周料受业绩刺激抽升上试15港元.(009)

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数据逊预期,币策料放松 /余少文

中国内地2月通胀好过预期,初步结束负利率现象,并带动中港股市连续两日反弹.可惜通胀以外数据普遍差于预期,加上新增贷款未见改善,或迫使中国加快放松货币政策,希望中国愈快出手愈好.国企指数昨日再升87点或0.8%,收11,256点,但随大市回升主板H股回落至77%,成交额微降至128亿港元.而红筹指数则升42点或1%,收4,142点,成交额急增至80亿港元,主要中国移动(0941.HK)发威,成交额增加至45亿港元,占去红指成交额56%,股价升4%,收84.2港元.中移动急升,是高盛发表报告转变看法所致,高盛将中移动中性评级上调至买入,目标价由84港元上调至95港元,同时将中国电信(0728.HK)由买入评级下调至中性,而且在中资电讯股中只看好中移动.该行解释,中移动被中国联通(0762.HK)抢去市场占有率的因素已在股价反映,目前在手机补贴敏感度不大、智能手机销售改善、现金收益稳定及具防守性,加上4G推出可带动股价上升潜力.

中移动愈跌是愈吸引,并指出4G和回归A股概念是股价催化剂.最终在低位增持,若然投资者也有在70港元水平入市,回报已达20%.尤其中国内地电讯商对苹果产品趋之若鹜,苹果将推出的iPad将配合4G,相信日后推出的手机会是4G规格,可配合中移动推动的4G,只是中国内地4G最快也要明年才出台,目前只炒概念而已.当然,中移动是大市上升火车头,2月通胀只有3.2%低于市场预期,也是A股和国指连升两日的动力.如以2月通胀来看,跟一年期定期存款息率3.5厘比较,结束两年负利率,居民存款不会跑输通胀.但温总将今年通胀目标定为4%,应预期通胀会反弹,但更关心是昨日公布的数据中,普遍差于预期,如工业生产者出厂指数跟去年持平,低于预期的0.1%.1-2月社会消费品零售升14.7%,也低于预期的17.6%.即使是2月新增贷款只有7,107亿元人民币,也少于预期的7,500亿元人民币,即使M2回升至13%,轻微高于市场的12.9%,也跟人民银行提出的14%有少许距离.

上述宏观数字显示中国内地经济在放缓,通胀急回或跟经济放缓有关,只是中国今年GDP目标是7.5%,一般相信可”保八”.但新增贷款力度不足,或影响经济表现,尤其市场一般相信今年新增贷款可达8万亿至8.5万亿元人民币,按去年四个季度3:3:2:2分布,今年首季新增贷款应有2.4万亿至2.55万亿元人民币,但1-2月新增贷款只有1.45万亿元人民币,即3月要高达1万亿元人民币,才可按步伐达标,故今年新增贷款能否达标确实有难度,最终要看中国会否增加流动性.(010)