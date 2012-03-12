〔港报财经评论〕垃圾债升温利好资金流--信报3月12日

垃圾债升温利好资金流 /习广思

想不到的是,希腊问题仍然左右市场.上周希腊先是通过换债方案,但换债方案强制债权人参与,国际掉期及衍生品协会裁定为技术性违约,相关信贷违约掉期涉及资金约32亿美元.然后消息指,希腊或从欧洲投资银行获得10亿欧罗以救经济.美股因ISDA的裁决,周五尾段升幅收窄.换债方案及ISDA的裁决,意味着希腊正式进入技术性违约程序,而且更多讯号显示有序违约,这都是市场预期的事.港股调整未休,但上周看好的投资者借势中移动(0941.HK)挟仓,恒指重上250天线,港股调整有回稳迹象,但调整是否完结则是未知之数.恒指有机会在250天线水平寻稳后,再挑战22,000点水平,也有可能继续调整,下试50天线后才回升.但是,恒指50天线正在以每日约50点升幅向上,目前是20,310点,250天线在20,859点,恒指在这两星期内或出现”黄金交叉”.

坊间对”黄金交叉”定义及见解分阵杂乱,倾向看50天线及250天线,作为股市中长线走势指标,故这个交叉颇值得等待.但值得一提的是,交叉有真有假,即使出现后,仍有待确认.尽管调整压力犹在,但个别板块及股份已初步见支持,特别是受惠两会提出国策方向的股份,内需消费股持续转强,部分航运股业绩趋明朗,油股逐步见支持,MI能源(1555.HK)便是一个好例子.至于美股在高位遇上调整压力,本周联储局议息或带来波动,最需要留意的是美债息.10年期债息波幅收窄,上周五美汇指数上试50天线,但债息轻微上升,一旦债息突破近四个月来的横行区,将对股市有更多启示.

上周港汇上升触发资金流走,加上恒指跌穿250天线,随即引起资金流走的忧虑.投资的事,各施各法,港汇是一个参考,但反覆提及的是区内债市,蓝筹率先发债,加码再加码,反映觅息的难民资金,或投机性热钱,甚至长线基金流入亚洲区债市的趋势,是中长线利好资金流的讯号.买股票但又看垃圾债,因为垃圾债与股市相关性甚高.再说亚洲区垃圾债有大量对冲基金参与,是反映外资是否进一步流入冒险搵食的一项指标.一个现象是,发债主要集中在蓝筹企业,相反期待的垃圾债未见热闹.欧美垃圾债非常热闹,抽水不断,反映资金愿意冒险.我好奇,为何饿钱公司未在垃圾债市场出现?何时才出现?上周收到风,本周将有三间亚洲企业发高息债,其中一间准备中的是内房发展商,内房债券重现债市,无疑是一个重要讯号.再说,利福(1212.HK)评级是”BBB-”,投资级别最低级,上周再加码,反映需求甚大.(B03)