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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:09 BJT

〔港报社评〕拚政纲比理念,公平公正选特首--文汇报3月12日

距离特首选举投票日越来越近,但谣传与负面宣传依然满天飞.香港特首竞选余下的时间已经不多了.两位建制派候选人和竞选团队应不负众望,摈弃一切抹黑行动,重返”君子之争”正轨,以最终选出符合爱国爱港、具有管治能力和社会认受性3个条件的特首人选.

现时香港存在不少深层次问题,广大市民都希望了解两位建制派候选人有否解决问题的良方和魄力.因此,两位建制派候选人和竞选团队应不负众望,摈弃一切抹黑行动,重返”君子之争”正轨,在余下不多的时间内,阐述施政理念及政策倡议,凝聚社会对特区未来发展的共识.

值得警惕的是,反对派借助选举中出现的一些”黑材料”,借机抹黑特首选举,并鼓吹”投白票”和怂恿一些建制派选委”投白票”,企图制造”流选”局面.绝大多数选委和各界人士都认为,不应该”投白票”,也不应该出现”流选”,因为这不利于香港的繁荣稳定和民主发展,不利于社会和谐与整个爱国爱港阵营的团结.

建制派和广大市民不希望选委”投白票”导致”流选”,因为”流选”会使特首选举公信力受到损害,并使筹组下届政府过于仓卒.相信大部分选委会慎重衡量,以全体港人福祉为重,顾全大局,理性沟通,化解矛盾,弥合分歧,凝聚共识,投下负责任的一票,顺利选出理想的特首人选,这最符合香港的整体利益.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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