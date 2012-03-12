〔港报社评〕拚政纲比理念,公平公正选特首--文汇报3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
距离特首选举投票日越来越近,但谣传与负面宣传依然满天飞.香港特首竞选余下的时间已经不多了.两位建制派候选人和竞选团队应不负众望,摈弃一切抹黑行动,重返”君子之争”正轨,以最终选出符合爱国爱港、具有管治能力和社会认受性3个条件的特首人选.
现时香港存在不少深层次问题,广大市民都希望了解两位建制派候选人有否解决问题的良方和魄力.因此,两位建制派候选人和竞选团队应不负众望,摈弃一切抹黑行动,重返”君子之争”正轨,在余下不多的时间内,阐述施政理念及政策倡议,凝聚社会对特区未来发展的共识.
值得警惕的是,反对派借助选举中出现的一些”黑材料”,借机抹黑特首选举,并鼓吹”投白票”和怂恿一些建制派选委”投白票”,企图制造”流选”局面.绝大多数选委和各界人士都认为,不应该”投白票”,也不应该出现”流选”,因为这不利于香港的繁荣稳定和民主发展,不利于社会和谐与整个爱国爱港阵营的团结.
建制派和广大市民不希望选委”投白票”导致”流选”,因为”流选”会使特首选举公信力受到损害,并使筹组下届政府过于仓卒.相信大部分选委会慎重衡量,以全体港人福祉为重,顾全大局,理性沟通,化解矛盾,弥合分歧,凝聚共识,投下负责任的一票,顺利选出理想的特首人选,这最符合香港的整体利益.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市