〔港报社评〕藉特首利益冲突检讨,让廉署执法非政治化--明报3月12日

防止及处理潜在利益冲突独立检讨委员会主席李国能清楚点明了社会对富豪款待、贪污腐化阴霾笼罩的香港的具体诉求.社会期望这次检讨不但能够堵塞特首不受部分防贿条例规管的漏洞,也期望建立机制,确保廉署调查特首时不受干预.香港的廉洁奉公形象最近受到非常严峻挑战,必须尽快建立具公信力的新制度,挽回香港人信心.

富豪款待事件曝光后,曾荫权提出成立的”防止及处理潜在利益冲突独立检讨委员会”上周首次开会.社会提出堵塞规管特首收受利益的法例漏洞.在富豪款待事件中,香港政府表明曾荫权就是否接受朋友私人飞机或游艇接载所遵行的”内部规则”,是曾荫权自己订下的,但如此的”自订守则”,是真的存在,还是事后胡乱堆砌而成,本已惹人猜疑,所谓的守则也明显较其他公务员宽松得多.公众期望李国能率领的委员会就此提出明确建议,把香港特首纳入防贿条例的全面规管,与一众公务员看齐,避免出现”官职愈高守则愈宽松”的荒谬现象.

根据基本法第57条,廉政公署对行政长官负责,廉署调查特首等同调查自己的直属上司.社会期望政府应建立透明公开的制度,确保廉署调查不受特首干预.这制度应包括特首在何种情况下应休假接受调查、应否把廉署的领导权暂时交予终院首席法官或法定的独立监察委员会.官员的承诺只是空言,唯有具体的制度才是坚实的保障.

另外,委员会须确保执法机构不会沦为政治清算工具.经历了特首选举丑闻满天飞的情景,港人清楚见到,参选者的违规或犯罪证据,可以造成很大的杀伤力.因此,定下一个制度性”防火墙”,让执法机关保持非政治化”并让公众监察执法机关有否滥权,至关重要.

社会应把握时机,要求香港政府及早建立防止廉署滥权机制,不然的话,新政府上台又岂会自愿定下规矩,限制自己的权力.所以,政党议员应该行动起来,要求政府尽快从制度上确保廉署非政治化.(A02)