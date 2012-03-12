〔港报社评〕藉特首利益冲突检讨,让廉署执法非政治化--明报3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
防止及处理潜在利益冲突独立检讨委员会主席李国能清楚点明了社会对富豪款待、贪污腐化阴霾笼罩的香港的具体诉求.社会期望这次检讨不但能够堵塞特首不受部分防贿条例规管的漏洞,也期望建立机制,确保廉署调查特首时不受干预.香港的廉洁奉公形象最近受到非常严峻挑战,必须尽快建立具公信力的新制度,挽回香港人信心.
富豪款待事件曝光后,曾荫权提出成立的”防止及处理潜在利益冲突独立检讨委员会”上周首次开会.社会提出堵塞规管特首收受利益的法例漏洞.在富豪款待事件中,香港政府表明曾荫权就是否接受朋友私人飞机或游艇接载所遵行的”内部规则”,是曾荫权自己订下的,但如此的”自订守则”,是真的存在,还是事后胡乱堆砌而成,本已惹人猜疑,所谓的守则也明显较其他公务员宽松得多.公众期望李国能率领的委员会就此提出明确建议,把香港特首纳入防贿条例的全面规管,与一众公务员看齐,避免出现”官职愈高守则愈宽松”的荒谬现象.
根据基本法第57条,廉政公署对行政长官负责,廉署调查特首等同调查自己的直属上司.社会期望政府应建立透明公开的制度,确保廉署调查不受特首干预.这制度应包括特首在何种情况下应休假接受调查、应否把廉署的领导权暂时交予终院首席法官或法定的独立监察委员会.官员的承诺只是空言,唯有具体的制度才是坚实的保障.
另外,委员会须确保执法机构不会沦为政治清算工具.经历了特首选举丑闻满天飞的情景,港人清楚见到,参选者的违规或犯罪证据,可以造成很大的杀伤力.因此,定下一个制度性”防火墙”,让执法机关保持非政治化”并让公众监察执法机关有否滥权,至关重要.
社会应把握时机,要求香港政府及早建立防止廉署滥权机制,不然的话,新政府上台又岂会自愿定下规矩,限制自己的权力.所以,政党议员应该行动起来,要求政府尽快从制度上确保廉署非政治化.(A02)
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市