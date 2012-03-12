〔港报社评〕海啸周年核安全顾虑未减--星岛日报3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
日本”三一一”地震一周年,不少港人为灾区重建出一分力或遥寄祝福.这场灾难对香港的影响,主要反映在对日本食物、赴日旅游和核能发电的戒惧.今天大家对日本食品和旅游的信心已经大致恢复,对核电安全的戒心则未有明显淡化.
核灾后,香港人不敢接触日本食品.经过严格监控日本输港食品安全,今天绝大部分港人已重投日式食品怀抱,官员指日本食品供香港已恢复至灾前的80-90%.
至于事件重新激起香港对核电安全的顾虑,恐怕影响较长远.福岛核电站发生历来最严重的泄漏辐射事故后,日本53个核能反应堆至今只余下两个继续运作,而这两个到下月底也会停止供电.香港现时面对的处境,大家都要减少污染及温室气体排放,改善空气质素和避免地球气候两极化,因此要增加”清洁能源”的发电比例.比起核电,风力和太阳能等可再生能源的发电成本高得多,本港逐渐采用天然气取代燃煤发电,市民今年即要面对电价飞涨难题.
香港为了减排,考虑让增加使用核电比重,由目前占总发电量23%逐渐增加到占50%,当中额外电量来自广东省计画新建的核电厂.福岛事件后,这计画受到反核团体强烈批评.
如果没有核电纾解,香港人既望空气好又要电费廉的”鱼与熊掌”局面,更形突出.但如果要增用核电,市民对在香港附近增建核电站的抗拒心理,则可能激化成政治问题,甚至成为新一波香港与中国矛盾的导火线.可以预见,能源政策将是考验新一届香港政府管治能力的其中一块烫手山芋.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市