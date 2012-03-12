〔港报社评〕建制大撕裂,恶斗碍下任管治--经济日报3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
香港特首选战大爆黑金疑云,反映中央虽多番呼吁大局为重,但参选各方仍恶闹不休,选战继续失控.选举令政治运作置于阳光下,长远有利香港走好民主路,惟建制派正严重撕裂,不论谁当新特首,未来五年管治恐都份外艰难.
此凸显两个事实.其一,政治与经济千丝万缕,高层政治更一直左右香港重大利益分配,否则参选各方背后集团不会斗得如此你死我活.其二,不论是政治抑或经济意义上的建制派,都严重撕裂至中国亦无法叫停血拼的地步.
面对如此乱局,外界难免欷歔,但这次选举将部分过去幕后进行的政经运作,暴露于阳光之下,令市民有所知觉与警惕,可以有助公众监控公权力的运用、加力维护公众利益.此外,各种丑闻亦告诫从政者与有意从政者必须自律,否则难过选举大验身.中长期有此利好一面,惟香港仍要面对中短期困局,即不论特首选举会否流选、不论谁最后当下任特首,都要面对建制派严重撕裂的后遗症.
在经历现时刀刀见血的恶斗后,下任特首一方面势因丑闻缠身难有蜜月期,更要面对建制派内部持续恶斗、拖后腿,施政只怕较现届政府更难.面对如此格局,下任政府要稳住局面,以至做出成绩,不能只靠中国祝福,更须施政上更重视民意民心,用民意来反制拖后腿的政经力量,虽仍难免蹒跚,惟有希望前行.
市民亦不宜被动,民主不只是投票之事,更落实于日常运作,要避免公众利益在建制派内斗或拉拢下被牺牲,市民便要积极监察政府运作,在政经社会事务上积极发声,提出有建设性的主张.不论选举如何发展,建制派内斗难望可随选举结束而终止,如何收拾残局,既是下任特首严峻考验,亦是市民必须面对的难题.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市