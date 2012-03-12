〔港报社评〕建制大撕裂,恶斗碍下任管治--经济日报3月12日

香港特首选战大爆黑金疑云,反映中央虽多番呼吁大局为重,但参选各方仍恶闹不休,选战继续失控.选举令政治运作置于阳光下,长远有利香港走好民主路,惟建制派正严重撕裂,不论谁当新特首,未来五年管治恐都份外艰难.

此凸显两个事实.其一,政治与经济千丝万缕,高层政治更一直左右香港重大利益分配,否则参选各方背后集团不会斗得如此你死我活.其二,不论是政治抑或经济意义上的建制派,都严重撕裂至中国亦无法叫停血拼的地步.

面对如此乱局,外界难免欷歔,但这次选举将部分过去幕后进行的政经运作,暴露于阳光之下,令市民有所知觉与警惕,可以有助公众监控公权力的运用、加力维护公众利益.此外,各种丑闻亦告诫从政者与有意从政者必须自律,否则难过选举大验身.中长期有此利好一面,惟香港仍要面对中短期困局,即不论特首选举会否流选、不论谁最后当下任特首,都要面对建制派严重撕裂的后遗症.

在经历现时刀刀见血的恶斗后,下任特首一方面势因丑闻缠身难有蜜月期,更要面对建制派内部持续恶斗、拖后腿,施政只怕较现届政府更难.面对如此格局,下任政府要稳住局面,以至做出成绩,不能只靠中国祝福,更须施政上更重视民意民心,用民意来反制拖后腿的政经力量,虽仍难免蹒跚,惟有希望前行.

市民亦不宜被动,民主不只是投票之事,更落实于日常运作,要避免公众利益在建制派内斗或拉拢下被牺牲,市民便要积极监察政府运作,在政经社会事务上积极发声,提出有建设性的主张.不论选举如何发展,建制派内斗难望可随选举结束而终止,如何收拾残局,既是下任特首严峻考验,亦是市民必须面对的难题.(A02)