〔表格〕中国龙湖地产去年核心溢利按年升75%,至45亿元人民币

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透香港3月12日电---龙湖地产有限公司(0960.HK)宣布,截至2011年12月31日止年度内,全年业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年 2010年
每股基本盈利(元) 1.23 0.80
末期股息(元) 0.175 0.10
净利 6,327.56 4,130.16
营业额 24,092.89 15,093.12
截止过户日期 5月23-24日
发放股息日期 6月4日
注:龙湖地产是中国房地产商,期内不计投资物业评估增值影响的核心溢利为45亿元人民币,按年增长74.9%.公司全年派息0.175元人民币(没派中期息),上年度派0.1元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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