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货币新闻 | 2012年 3月 12日 星期一 12:18 BJT

〔表格〕中国龙湖地产去年核心溢利按年升75%,至45亿元人民币

路透香港3月12日电---龙湖地产有限公司(0960.HK)宣布,截至2011年12月31日止年度内,全年业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年 2010年

每股基本盈利(元) 1.23 0.80

末期股息(元) 0.175 0.10

净利 6,327.56 4,130.16

营业额 24,092.89 15,093.12

截止过户日期 5月23-24日

发放股息日期 6月4日

注:龙湖地产是中国房地产商,期内不计投资物业评估增值影响的核心溢利为45亿元人民币,按年增长74.9%.公司全年派息0.175元人民币(没派中期息),上年度派0.1元.(完)

浏览龙湖地产其他新闻,请点选[0960.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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