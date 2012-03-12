《中国金融焦点》谴银行暴利显偏颇,借争议倒逼利率市场化为实

* 银行利润超增长引争议

* 银行从业者喊冤"被增长"

* 利率市场化不得不行

* 诸多配套改革箭在弦上

采写 北京中文部; 撰稿 毕晓雯

路透北京3月12日电---因坐享"高利差"之嫌,中国银行业远超行业平均利润增长水平的丰厚盈利,近期被推上了风口浪尖.但银行业人士也大声叫屈,反诉因宏观调控"被暴利"的话也不无道理.

争论背后的焦点,都指向中国滞后于市场的金融改革步伐.包括推进利率市场化、建立存款保险、完善民间金融等诸多诉求,的确已到了不改不行的时刻.

最新加入批评者行列的是全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵.曾任央行副行长的她在"两会"期间表示,银行挣钱要让大家心服口服,目前的巨额利润不合理,某些收费不透明,准入门槛高,确实不合适.

但工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生及农业银行(601288.SS)(1288.HK)副行长潘功胜则异口同声回应,认为银行暴利是不了解情况,在世界上范围来看,中国银行的利差是不高的,是偏低的.

借争议以倒逼金融改革,银行业再次成为载体.央行行长周小川周一也表示,银行"暴利"一说有点过份.

"银行是'被'暴利了,这跟持续的宏观经济调控有关,"交通银行首席经济学家连平博士称,"在宏观调控的背景下,信贷成为希缺资源,贷款利率整体上浮,这使得去年的息差高于历史平均水平."

在批评银行业暴利的同时,吴晓灵话锋一转指出,银行业巨额利润的不合理之处是改革过程中产生的问题,需要继续推进改革去解决.

平安证券债券研究主管石磊则指出,"我觉得吴晓灵其实是为了支持利率市场化....,通过反银行暴利可以更好的争取民众支持."

中国银监会数据显示,2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元人民币,较上年增长36.34%.净息差为2.7%,较上年末增加0.2个百分点.

深发展(000001.SZ)近日公布了首份银行业的2011年报,其净利润成长近65%,而息差为主要创利来源.当年的净息差由此前的2.49%提升到2.53%.

**"暴利"症结**

毫无疑问,过大的息差是银行"暴利"的根源.央行报告显示,去年执行上浮利率的贷款占比上升,执行基准和下浮利率的贷款占比下降.12月份,贷款加权平均利率为8.01%,较年初上升1.82百个分点;票据融资加权平均利率为9.6%,比年初上升3.57个百分点.

中国银行业净利差已超过大家普遍认同的3%左右的水平,远高于全球平均水平.目前中国实施"存款利率上限管理,贷款利率下限管理",即存款利率以基准利率为上限下浮,贷款利率为基准利率的0.9倍下限上浮.

汇丰(0005.HK)(HSBA.L)在其公布的2011年年报中显示,其净息差不升反降至1.35%;而渣打银行(2888.HK)的净息差则较前年的略升至1.8%.远远低于中国同业的平均水平.

"不能否认,银行巨额利润的原因之一是利率市场化的缺失,"国泰君安银行业分析师李伟表示.他并预计,加之2011年各家银行的拨备计提情况要低于预期,整体业绩要高于此前的预估水平.

但显然,过高的利差水平也并不应该由银行来承担全部责任.金融改革落后、宏观调控下的信贷规模管理,都成为银行业暴利产生的根源.

"必须要看到,息差的扩大与宏观经济调控的关系,"连平指出,"如果不是信贷收紧的这么厉害,不可能有这么普遍的贷款利率上浮."

**破茧之举**

在银行"暴利"的镁光灯下,利率市场化推进的速度也受到了空前的关注.央行副行长胡晓炼周一就指出,利率市场在十二五期间(2011-2015年)会继续推进,而且,批发性业务利率市场化步伐要快一些.

"利率僵化导致了许多矛盾的积压,制约了金融改革进一步推进,"瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光指出.

可以说,利率市场化已经成为中国金融大格局形成的关键之步,包括国内银行更加适应市场化经营、人民币国际化等,都绕不开这个结.

沈建光表示,利率市场化以后对银行业的影响有利有弊."贷款利率下行有利于实体经济的发展,而竞争的环境又有利于存款利率的议价,减少行长们拉存款的压力."

但利率市场化并非包治百病,银行业也将不得不面对更为严峻的竞争.专家们表示,适当放宽监管标准,让银行有更多的自主创新能力,通过创新来获得收入多元化,也是监管层必须要面对的.

连平就指出,以目前的金融配套体系来看,一下放开存贷款利率似乎也不太可能,需要全方面的推进,比方说民间金融配套体系建立、存款保险制度建立等,都需要综合考虑的一篮子配套措施.(完)