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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 12:27 BJT

〔香港个股〕中广核矿业称母公司向银建国际发可交换债券,早盘升近10%

路透香港3月12日电---中广核矿业有限公司(1164.HK)周一称,其母公司拟向银建国际(0171.HK)发行本金额为7.76亿港元的可交换债券,倘若全面行使交换权,银建国际将持有中广核矿业近两成的股份.

中广核矿业早盘一度涨近14%至1.15港元;早盘收升9.9%,报1.11港元.

中广核矿业的公告称,其控股股东中国铀业发展有限公司已与银建国际就发行可交换债券订立谅解备忘录,据此,银建国际可行使交换权要求中国铀业将其所持中广核矿业的股份转让予银建,交换价为1.2港元,或紧接认购协议签立日期前连续五个交易日平均收市价的130%(以较高者为准).

假设交换价为每股1.2港元,于全面行使交换权后,中国铀业所持中广核矿业16.7亿股股份中最多6.47亿股股份将被转让予银建,持股量则由50.11%降至30.71%.

"董事会认为,谅解备忘录对本公司的财务及经营状况并无重大不利影响."中广核矿业并称.

中广核矿业前身为主要从事药品销售的维奥集团,去年获中国广东核电集团旗下公司入股.

银建国际今早停牌,以待刊发非常重大出售及关连交易事项等公告.其股份上周五收市价报1.96港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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