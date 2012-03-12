〔香港个股〕中广核矿业称母公司向银建国际发可交换债券,早盘升近10%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透香港3月12日电---中广核矿业有限公司(1164.HK)周一称,其母公司拟向银建国际(0171.HK)发行本金额为7.76亿港元的可交换债券,倘若全面行使交换权,银建国际将持有中广核矿业近两成的股份.
中广核矿业早盘一度涨近14%至1.15港元;早盘收升9.9%,报1.11港元.
中广核矿业的公告称,其控股股东中国铀业发展有限公司已与银建国际就发行可交换债券订立谅解备忘录,据此,银建国际可行使交换权要求中国铀业将其所持中广核矿业的股份转让予银建,交换价为1.2港元,或紧接认购协议签立日期前连续五个交易日平均收市价的130%(以较高者为准).
假设交换价为每股1.2港元,于全面行使交换权后,中国铀业所持中广核矿业16.7亿股股份中最多6.47亿股股份将被转让予银建,持股量则由50.11%降至30.71%.
"董事会认为,谅解备忘录对本公司的财务及经营状况并无重大不利影响."中广核矿业并称.
中广核矿业前身为主要从事药品销售的维奥集团,去年获中国广东核电集团旗下公司入股.
银建国际今早停牌,以待刊发非常重大出售及关连交易事项等公告.其股份上周五收市价报1.96港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市