〔香港个股〕龙湖地产今年销售目标较去年持稳,未来着力发展商业地产

路透香港3月12日电---以中国西部市场为主的龙湖地产(0960.HK)今年将稳健布局,合同销售目标较去年基本持平,指因2012年行业调整预计仍将持续.不过公司目前没有配股计划.

董事长吴亚军在记者会上并称,公司未来将着力发展商业地产,长期目标是将投资物业的租金收益占比提高至30%;且有意进入华南市场.

"2012年行业的调整仍将持续...在当前形势下,保证持续、高品质的增长是首要战略目标,而不是一味追求速度,"公司发布的新闻稿称.

公司设定今年的合同销售目标为390亿元人民币,较去年382.7亿元只有轻微增长.公司称,这是基于对自身业务发展和外部市场形势两方面的考虑,将延续高周转战略,注重"有利润的增长、有回款的签约".

公司表示,今年的物业竣工面积预计为326.76万平方米,较去年的266.43万平方米增加22.6%,这将为今年的盈利打下稳健基础.

吴亚军并称,从现时公司锁定今年利润的情况看,可看到未来增长的势头.她强调,公司追求的利润增长,是要"有回款的销售",即已签约的销售额,能当年便能收款.而去年其录得的383亿元合同销售额中,有93%即356亿元能在当年回收款项.

当被问及是否期待未来盈利年复合增长率能超过60%时,她说,"没有这样的期待,假如有这样的期待,是很危险的规划."

该公司稍早公布,去年撇除投资物业重估增值后的核心溢利按年大幅增长75%,至45亿元人民币;于2009-11年度,龙湖地产的核心溢利年复合增长率为67%.

吴亚军并表示,"我们现时没必要也没计划配股."她指出,现时国内的贷款环境对公司有利,公司获得的400多亿元银行授信额度,只动用了100多亿元.

龙湖地产去年中曾"测试水温",拟配股筹高至40亿港元,但其后因反应欠佳而未有进行.截至去年底,公司手持现金145亿元,净负债比率为43%.

**着力发展商业地产**

吴亚军透露,未来三年内每年将至少有一个购物商场项目落成.

"计划用10-15年的时间,将来自投资物业的租金收益占盈利比重,由去年的4.4%提升至30%,"她说.

龙湖地产首席执行官邵明晓并指出,公司未来计划进入华南市场,以完成公司基本在全国的布局.

他表示,公司研究进入华南市场已有很长时间,主要会在福建和珠三角一带,但具体进入时间就要取决于时机.

以中国西部起家的龙湖地产,已将发展版图扩至环渤海及长三角一带.去年公司在西部、环渤海及长三角市场的合同销售额比例分别为45.5%、32.3%和22.2%.

龙湖地产收高2.08%,报10.78港元;大盘恒生指数.HSI收涨0.23%.(完)

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