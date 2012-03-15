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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 20:50 BJT

〔中港股业绩〕平安保险去年净利按年增长逾12%,低于市场预期

路透香港3月15日电---中国第二大保险企业--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周四公布,去年度净利按年增长逾12%,低于市场预期.

业绩公告显示,平保于2011年全年净利为194.8元人民币,上年则为173.1亿元;每股盈利为2.5元人民币,分析师平均预估为2.55元.建议派发末期股息每股0.25元人民币.

根据汤森路透综合32名分析师预测,平保去年净利为198.79亿元.

平保旗下的深圳发展银行(000001.SZ)此前公布,去年度净利同比增长64.55%,至102.79亿元人民币,因资产规模增长、净息差提高以及非利息收入持续提升等.[ID:nSB2024085]

业绩公布前,平保H股收高0.88%,报63.35港元;其A股则跌0.53%,报39.54元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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