〔中股业绩〕万科去年净利按年升32%符预期,对买地态度审慎(更新版)

(新增细节和管理层言论)

* 去年净利升32.2%符预期

* 地价仍处高位,谨慎买地

* 料今年楼市市况与上年相若

路透香港3月12日电---中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司(000002.SZ)去年净利润同比增长32.2%,与市场预期基本相符,而公司今年对买地仍抱相当谨慎态度.

万科200002.SZ并表示,虽然现时楼市已有所降温,但土地出让底价仍处高位,土地购置机会有待观察.

"我们目前的土地储备足够未来两至三年开发需要,但不表示公司不缺地...,但我们宁愿错失机会,也不去冒险."万科总裁郁亮在业绩发布会上说.

他表示,地价没有下跌的原因是地方政府的拆迁成本高,政府不能亏本卖地,所以地价下来更难一些.

截至去年底止,公司的土地储备为3,547万平方米.今年现有项目预计新开工面积1,328万平方米,竣工面积890万平方米;去年度分别为1,448万平方米和659万平方米.

万科在收盘后公布业绩,去年的净利为96.25亿元人民币,每股盈利0.88元,董事会建议末期息每10股派1.3元,前年度为每10股派1元.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测万科去年的净利为98.2亿元.

**市况难有大变化**

今年楼市调控会否放松,是市场最关注的问题.国务院总理温家宝在工作报告中就强调,房地产调控处于关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.而住房和城乡建设部部长姜伟新最新表态,今年楼市调控不会再出新招,但也绝对不会放松.[ID:nSB2023619]

郁亮相信,今年的楼市政策走势不会有大变化,市况会沿着政策性的方向前进,但他认为市场已开始走向健康,但仍要巩固,所以今年市况料跟去年差不多.

不过,他指出,多个地方政府先后都有想放松调控政策的举动,但都给中央叫停了,但另一方面银行对首次置业人士给予一定的信贷支持.

"这两个讯号表明政府(调控)政策会继续下去,但对首次置业的刚性需求仍会给予照顾的."郁亮说.

万科2011年实现销售面积1,075.3万平方米,销售金额1,215.4亿元人民币,同比分别增长19.8%和12.4%.不过按惯例,房地产公司当年预售及销售收入只有在项目竣工结算后才能转成公司营收,所以有部分销售滞后反映在公司业绩报表中.

万科A周一收报8.35元,下跌2.91%.(完)