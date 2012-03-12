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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 16:24 BJT

〔香港股市〕恒生指数收高0.2%,受中国移动涨势支撑

路透香港3月12日电---香港股市周一逆转稍早跌势小幅收高,中国移动涨势盖过消费类股跌势,但交投偏淡,大盘涨幅因技术阻力而受限.

恒生指数.HSI收高0.23%至21,134.18点.恒生国企指数.HSCE收低0.27%至11,225.91点.

中国沪综指.SSEC收低0.19%至2,434.86点,成交值连续第三日上扬,触及一周高点.

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