〔香港新股〕力量矿业IPO拟筹资高至14亿港元,三一国际为基础投资者

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透香港3月12日电---内蒙古煤炭生产商--力量矿业能源有限公司周一称,其香港IPO(首次公开发售)初步拟筹资高至14亿港元,并引入三一国际(0631.HK)为基础投资者.
力量矿业的新闻稿称,初步拟按每股1.26-1.51港元,发售9.3亿股股份,集资11.7-14亿港元;计入15%超额配售权在内的集资额则高至16亿港元.
招股文件显示,主要在中国制造及销售煤整体掘进机、综采设备及煤矿运输装备的三一国际已承诺认购其中3,000万美元的股份.
该公司将于3月13-16日公开招股,16日定价,23日在联交所挂牌上市.
力量矿业目前持有内蒙古鄂尔多斯准格尔旗大饭铺煤矿,刚于今年初开始试生产,预计6月底正式投产;2012年实现产量240万吨,2013年产量料升至500万吨.
截至2011年10月,其估计符合JORC规范的煤炭储量约2.01亿吨.
力量矿业执行董事兼行政总裁王长春在记者会上并表示,该公司已透过与上海、山东及广东的电厂客户签订一项中长期供应协议,总量为290万吨,因此今年的销售基本锁定.
他并称,希望未来将参与内蒙古以及贵州地区煤矿整合.力量矿业拥有一项选择权,可以向公司主席兼执行董事张力购买贵州富量矿业公司的85%股权,后者正在申请杨梅龙泰煤矿的采矿权,预期年产能达60万吨.
张力同时为广州富力地产(2727.HK)主要股东兼联席主席.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市