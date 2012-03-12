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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 18:39 BJT

〔香港新股〕力量矿业IPO拟筹资高至14亿港元,三一国际为基础投资者

路透香港3月12日电---内蒙古煤炭生产商--力量矿业能源有限公司周一称,其香港IPO(首次公开发售)初步拟筹资高至14亿港元,并引入三一国际(0631.HK)为基础投资者.

力量矿业的新闻稿称,初步拟按每股1.26-1.51港元,发售9.3亿股股份,集资11.7-14亿港元;计入15%超额配售权在内的集资额则高至16亿港元.

招股文件显示,主要在中国制造及销售煤整体掘进机、综采设备及煤矿运输装备的三一国际已承诺认购其中3,000万美元的股份.

该公司将于3月13-16日公开招股,16日定价,23日在联交所挂牌上市.

力量矿业目前持有内蒙古鄂尔多斯准格尔旗大饭铺煤矿,刚于今年初开始试生产,预计6月底正式投产;2012年实现产量240万吨,2013年产量料升至500万吨.

截至2011年10月,其估计符合JORC规范的煤炭储量约2.01亿吨.

力量矿业执行董事兼行政总裁王长春在记者会上并表示,该公司已透过与上海、山东及广东的电厂客户签订一项中长期供应协议,总量为290万吨,因此今年的销售基本锁定.

他并称,希望未来将参与内蒙古以及贵州地区煤矿整合.力量矿业拥有一项选择权,可以向公司主席兼执行董事张力购买贵州富量矿业公司的85%股权,后者正在申请杨梅龙泰煤矿的采矿权,预期年产能达60万吨.

张力同时为广州富力地产(2727.HK)主要股东兼联席主席.(完)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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