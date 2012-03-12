〔企业结盟〕优酷土豆宣布合并,料将占有约四成市场份额(更新版2)

(更新优酷和土豆两家公司CEO的评论)

* 优酷和土豆网宣布合并

* 预计合并后将占有约40%市场份额

* 合并对双方有利,将提升盈利水平--分析师

记者 黄运涛

路透香港3月12日电---中国市占率排名前两位的网络视频公司--优酷YOKU.N和土豆网TUDO.O周一宣布合并.预计这项交易价值逾10亿美元的合并完成后,将创立一家市占率约40%的中国最大在线视频公司,从而有望在竞争白热化的互联网市场拉大与对手的差距.

优酷称,土豆将以100%的股权交换来与优酷合并,合并后新公司将命名为优酷土豆公司.土豆将以100%的股权交换来与优酷合并.

"我们希望能够引领中国下一阶段在线视频的发展."优酷首席执行官(CEO)古永锵在一份声明中称,合并后的新公司将同时拥有两个领先的在线视频品牌:优酷和土豆.

土豆网CEO王微在同一份声明中表示,该交易将进一步强化两家的市场地位."合并完成后, 优酷土豆将在中国在线视频领域建立更加明晰和具有优势的领导地位,我们期待合并后能在多个领域看到显着的协同效应."他说.

优酷称,每股土豆A和B类普通股将有权换到7.177股优酷A类普通股;每股土豆ADS将置换可认购1.595股优酷ADS的权利.

合并完成后,优酷股东及其美国存托股份(ADS)持有者将拥有合并后企业71.5%股份,土豆股东以及其ADS持有者拥有28.5%股份.

据易观国际的数据显示,2011年第四季度中国网络视频市场广告收入为16.87亿元人民币,同比增长135.3%.优酷、土豆和搜狐视频分别以21.8%,13.7%和13.3%的市场份额位居前三名;百度(BIDU.O)旗下视频公司--爱奇艺以6.9%排名居四.

**分析师:合并对双方有利,将提升盈利水平**

"合并对双方都有利,二者不尽相同的用户群将融合成为更大的用户资源.合并将降低新公司的版权采购、后台资源等成本,从而提升其盈利水平."市场咨询机构易观国际分析师黄萌表示.

他并进一步称,目前的换股收购方案时机把握在一个较低的市场估值水平,收购成本低,而优酷对于土豆的吸收溢价较高,对于土豆的投资人是利好消息.

他指出,网络视频领域的企业目前盈利能力不足,优酷和土豆合并或许是行业洗牌的起始.

"从市场格局来讲,此次优酷和土豆的合并是网络视频市场非理性竞争的终结."爱奇艺在一份官方声明中亦如是说.

爱奇艺并称,视频公司的减少,将使成本较高的版权交易市场将得以控制,其他硬性成本,诸如服务器带宽、人才的竞争也将会大幅缩减.

"优酷、土豆合并之后,中国网络视频市场格局突显清晰,行业集中度提高,有利于行业的健康发展,"爱奇艺首席执行官龚宇称.(完)