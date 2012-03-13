《香港报摘》--信报3月13日

* 头版头条:

--内地上周六公布2月份录得大额贸易逆差,令人民币升值预期迅速降温,昨天人民币兑美元收盘大幅走低,创19个月最大单日跌幅,幅度是2005年汇改以来第二大.

* 其他:

--市场资金充裕,求财若渴的内地房企纷纷透过发债、信托及银团贷款等渠道进行融资.市场消息指出,现正为发债进行路演的雅居乐(3383.HK)计划发行3-5亿美元优先票据,年期介乎3-5年,利率料在10%或以上.

--受惠于农历新年效应,国泰(0293.HK)上月货运量轻微回升0.8%,终止连续11个月的跌势.但集团警告称,货运反弹只是表面现象,原因是去年与今年的农历年假在不同月份,现实情况是货运前景仍然疲弱.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 黄凯

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