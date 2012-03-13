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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:16 BJT

《香港报摘》--经济日报3月13日

* 要闻版头条:

--股价呆滞近两年的中移动(0941.HK)近两日在外资券商接力式连环唱好下,股价表现大爆发,短短两天市值急涨逾1,200亿港元.资金所疯狂追入的是比3G(第三代行动通讯)速度快十倍的全新中移动4G概念.

* 其他:

--中广核矿业(1164.HK)宣布,控股股东中国铀业发展将向银建国际(0171.HK)发行总值7.76亿港元年息5厘的可换股债券,换股价为1.2港元,较前一交易日溢价20%.

--中央去年调控楼市,龙湖地产(0960.HK)业绩未见走样,去年纯利增长53.2%至63.28亿元人民币.早前有传龙湖须配股集资,公司主席吴亚军回应,公司财务稳健,净负债比率有改善,澄清配股"绝无需要,未有计划".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 黄凯

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