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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月13日

路透香港3月13日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.757港元HKD=)
 
  美国股市周一几收平盘,防御类股涨幅居前,因投资人稍作喘息以消化近期的升势,并静待周二美联储的货币政策声明. 

  道琼工业指数.DJI收升37.69点,或0.29%,至12,959.71点;标准普尔500指数.SPX微涨0.22点,或0.02%,至1,371.09点.Nasdaq指数.IXIC收跌4.68点,或0.16%,至2,983.66点.[ID:nSB1428022]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  215.290   -1.16      22478            16.700      -0.83
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.740   -0.08      94554             3.953      -0.18
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.030    1.23     317378            86.925      -0.60
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.200   -1.49     130122            20.789       0.43
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  148.010    0.24      51314            11.481      -0.34
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  114.500   -0.87      42050             8.882      -0.87
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.590   -0.30     313019            67.626      -0.33
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.380   -1.31      54139             4.451       0.47
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.730   -3.33     350985            13.753      -0.91
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   22.930   -0.74      27749            17.787      -0.30
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.820   -0.84      26570             4.813      -0.14
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.690    0.43       5095             3.986      -0.36
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.800   -0.69       2589             1.458     -50.23
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.590   -0.77      18742             0.402      -2.00(完)

  --整理 陈敏

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