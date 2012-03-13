《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月13日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透香港3月13日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.757港元HKD=) 美国股市周一几收平盘,防御类股涨幅居前,因投资人稍作喘息以消化近期的升势,并静待周二美联储的货币政策声明. 道琼工业指数.DJI收升37.69点,或0.29%,至12,959.71点;标准普尔500指数.SPX微涨0.22点,或0.02%,至1,371.09点.Nasdaq指数.IXIC收跌4.68点,或0.16%,至2,983.66点.[ID:nSB1428022] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 215.290 -1.16 22478 16.700 -0.83 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.740 -0.08 94554 3.953 -0.18 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.030 1.23 317378 86.925 -0.60 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.200 -1.49 130122 20.789 0.43 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 148.010 0.24 51314 11.481 -0.34 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 114.500 -0.87 42050 8.882 -0.87 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.590 -0.30 313019 67.626 -0.33 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.380 -1.31 54139 4.451 0.47 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.730 -3.33 350985 13.753 -0.91 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 22.930 -0.74 27749 17.787 -0.30 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.820 -0.84 26570 4.813 -0.14 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.690 0.43 5095 3.986 -0.36 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.800 -0.69 2589 1.458 -50.23 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.590 -0.77 18742 0.402 -2.00(完) --整理 陈敏
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)