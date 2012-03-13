《香港重要政经日程》--3月13日-3月18日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
=====================今日香港主要政经消息==========================
3月13日(周二)
-- 保诚(2378.HK)公布全年业绩.
-- 华润燃气(1193.HK)公布全年业绩.
-- 海通国际(0665.HK)公布全年业绩.
-- 香港飞机工程(0044.HK)公布全年业绩.
-- 匹克体育(1968.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布2011年第四季度工业生产指数.
=====================近日香港主要政经消息===========================
3月14日(周三)
-- 腾讯控股(0700.HK)公布全年业绩.
--16:00 国泰航空(0293.HK)全年业绩记者会.
3月15日(周四)
-- 中国移动(0941.HK)公布全年业绩.
-- 中海发展(1138.HK)公布全年业绩.
-- 银河娱乐(0027.HK)公布全年业绩.
-- 凤凰卫视(2008.HK)公布全年业绩.
-- 平安保险(2318.HK)公布全年业绩.
-- 威高股份(1066.HK)公布全年业绩.
-- 太古股份(0019.HK)公布全年业绩.
--14:00 中国海外发展(0688.HK)全年业绩新闻会.
--16:30 1月物价和外贸数据.
3月16日(周五)
-- 中国铝业(2600.HK)公布全年业绩.
-- 长城汽车(2333.HK)公布全年业绩.
-- 俄铝(0486.HK)公布全年业绩.
-- 中国航空工业国际(0232.HK)公布全年业绩.
-- 碧生源(0926.HK)公布全年业绩.
-- 时富金融服务集团(0510.HK)公布全年业绩.
-- 中视金桥(0623.HK)公布全年业绩.
*3月17日(周六)
-- 霸王集团(1338.HK)公布全年业绩.
-- 哈尔滨电气(1133.HK)公布全年业绩.
*3月18日(周日)
-- 东岳集团(0189.HK)公布全年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)