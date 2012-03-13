《香港报摘》--其他报纸重要消息3月13日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
* 明报
--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)行长杨凯生于北京表示,对于设立存款保险制度开腔表态支持,并认为应要加快推进在"十二五"(2011-2015)期间出台. (B01)
* 星岛日报
--香港交易所(0388.HK)上市委员会报告透露,今年将重新检视上市公司发布季度报告的需要.(B05)
--渣打银行(2888.HK)澄清,该行按揭息率并无低至P按(最优惠利率按揭)减3.15厘,但据了解,渣打可为在该行出粮户口的客户,提供低至P按减3.1厘的按揭贷息优惠,息率仍为各大行中最低.(B06)
* 苹果日报
--消息人士透露, 证监会计画加强电子交易的监管,包括网上交易及容许非参与者直接落盘(Direct Market Access), 为此证券行可能要提升系统或增加人手配合监管需求,成本定将增加. (B01)
* 东方日报
--壹传媒(0282.HK)发盈警,预期截至今年3月底止全年亏损将显着上升.证券分析员估计, 壹传媒全年经营亏损逾7亿港元,即较对上一个财政年度亏损可能急升逾30倍.(B04)
* 文汇报
--中国太保(2601.HK)公布,子公司中国太平洋人寿保险及中国太平洋财产保险今年首2个月的累计原保险业务收入,分别为220亿元人民币及110亿元元人民币,合计330亿元人民币,按年升3.77%.(B02)
* 大公报
--体育用品公司--361度(1361.HK)公布,截至2011年12月底止6个月业绩,营业额23.82亿元人民币,升4.7%.公司首席财务官蔡敏端表示,今年受外围环境的影响,增长空间不大,预计毛利率在38%至40%间.(B01)
--有报导指永亨银行0302.HK及渣打银行(2888.HK)均以低至最优惠利率(P按)减3.15厘,吸纳置业客.金融管理局表示,有需要时会向银行了解按揭息率水平,能否反映当中风险.(B01)
--整理 萧萍; 审校 陈敏/黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)