《香港报摘》--其他报纸重要消息3月13日

* 明报

--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)行长杨凯生于北京表示,对于设立存款保险制度开腔表态支持,并认为应要加快推进在"十二五"(2011-2015)期间出台. (B01)

* 星岛日报

--香港交易所(0388.HK)上市委员会报告透露,今年将重新检视上市公司发布季度报告的需要.(B05)

--渣打银行(2888.HK)澄清,该行按揭息率并无低至P按(最优惠利率按揭)减3.15厘,但据了解,渣打可为在该行出粮户口的客户,提供低至P按减3.1厘的按揭贷息优惠,息率仍为各大行中最低.(B06)

* 苹果日报

--消息人士透露, 证监会计画加强电子交易的监管,包括网上交易及容许非参与者直接落盘(Direct Market Access), 为此证券行可能要提升系统或增加人手配合监管需求,成本定将增加. (B01)

* 东方日报

--壹传媒(0282.HK)发盈警,预期截至今年3月底止全年亏损将显着上升.证券分析员估计, 壹传媒全年经营亏损逾7亿港元,即较对上一个财政年度亏损可能急升逾30倍.(B04)

* 文汇报

--中国太保(2601.HK)公布,子公司中国太平洋人寿保险及中国太平洋财产保险今年首2个月的累计原保险业务收入,分别为220亿元人民币及110亿元元人民币,合计330亿元人民币,按年升3.77%.(B02)

* 大公报

--体育用品公司--361度(1361.HK)公布,截至2011年12月底止6个月业绩,营业额23.82亿元人民币,升4.7%.公司首席财务官蔡敏端表示,今年受外围环境的影响,增长空间不大,预计毛利率在38%至40%间.(B01)

--有报导指永亨银行0302.HK及渣打银行(2888.HK)均以低至最优惠利率(P按)减3.15厘,吸纳置业客.金融管理局表示,有需要时会向银行了解按揭息率水平,能否反映当中风险.(B01)

--整理 萧萍; 审校 陈敏/黄凯

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