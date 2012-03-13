〔港报财经评论〕QE变种债市酿变--信报3月13日

QE变种债市酿变 /习广思

港股调整未休,但”有心人”仍有不少,股份及板块的换马和轮动成为业绩期内重要策略.在希腊技术违约消息及A股走势反覆的影响下,恒指开市后走势牛皮,在21,000点水平拉锯,中移动(0941.HK)独力撑恒指,尾市和黄0013.HK急抽,恒指收报21,134点,上升48点,守住250天线,但大市成交只有542亿港元,沽空比率上升至9.36%,中移动成为空军头号目标.大市有超过660只股份下跌,但跌幅缓和,港股调整或已结束,今明两日联储局议息,关于QE3的消息或成为波动的源头,未来大市走势仍属正面.港股步入业绩期,大市波幅如预期般拉阔,市场玩法转变,真正残股所剩无几,买股不买市,难度提高,但仍有不少机会.

本周焦点固然是周四公布业绩的中移动,大行陆续加入唱好行列,这间早已被市场视为公用股的电讯股,能否藉4G带来新的增长,是未知之数,但作为恒指落后成分股,正好成为舞动恒指上落的工具.值得留意的是,近期多间公司削减派息,足以影响投资者对管理层的信任,被视为收息股的中移动坐拥大量现金,会否增加派息?及至和黄情况亦一样,29号才出业绩,但看好的投资者却早已部署舞动.早前尚在讨论上周有大量资金流入和黄call轮,岂料收市前一众”有心人”已经忍不住手,收市前半句钟内急抽,股价突破250天线及78.2港元的横行区.如果两星期后公布业绩的企业已有资金部署,本月实在应该”唛低”阁下的持股,或正在留意的公司.本周陆续再有内房公布成绩表,下周则轮到内银股拉开序幕,重农行(3618.HK)下周一出业绩,Prada(1913.HK)则排在月底公布,其股价近日已悄悄挑战上市后高位.

过去在新兴市场,决定股市是否长期看好,关键因素是货币升值,能持续吸引资金流入.然而,日股却恰恰相反,“末日博士”麦嘉华近日看淡股票,但他说日股上升,先决条件是日圆贬值.今年以来,日圆兑美元贬值幅度近7%,投资客大量建立日圆淡仓,是去年4月以来看得最淡的时候.近期日股持续跑赢亚太区股市,可惜香港没有日股ETF.雅居乐(3383.HK)、中信泰富(0267.HK)同时宣布发债,皆为垃圾债.内房饿钱,从发债体来看,配股或发债都是顺理成章,甚至乎不排除双管齐下,雅居乐管理层直认有配股可能.而且上周五雅居乐旧债价格升回至面值,2016年到期的债券购入孳息是9.79厘,相对万科在中国内地做一笔信托贷款年息逾10厘,内房境外发债仍然划算.故此,龙湖(0960.HK)虽然做了银团贷款,亦不能抹煞其他集资的可能性.对投资者而言,内房发债让人对资金流入区内更感明朗,随着”弃八”政策出台,中国内地经济硬着陆风险下降,高息内房债不失为可投资的选择.仍看好内房股,但短期抽水压力仍在,不愿承受波动,先暂且避一避.(B02)

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美汇指数再挑战80关 /苏子

美汇指数自今年1月13日高见81.78后便显着下挫,而此跌浪一直持续至上月29日,当触及78.10低位后才能喘定跌势,并出现一个似模似样的反弹浪.在这个多月时间下跌浪里,美汇指数可说是在一片看好声中掉头下挫,而累计跌幅达到4.5%之多.而近日美汇指数虽然已自上述低位明显反弹,惟上升至80心理关口附近便见严峻阻力,暂时未能顺利破关而上,企稳在80心理关口以上波动.不过,美汇指数在上周五借助美国公布表现不俗的2月份就业报告,令市场相信联储局短期内已不大可能推出QE3的不利美元措施后,已经再次升至80心理关口附近了.由于是有好消息配合而升至此重要心理关口的关系,故相信稍后美汇指数将有甚高机会顺利突破80心理关口,随后再度挑战今年1月的81.78高位.

大家留意,美汇指数在今年1月所造的81.78高位,已经升破2010年11月的81.44高位及去年1月的81.31高位.然而,美汇指数在突破此两大高位阻力后,只是多升少许便掉头回落,使技术上呈现假突破的走势陷阱,故不少在今年首两个月继续看好美元后市的投资者亦因此招致不同程度的损失.美元经过今年首两个月因假突破而触发较深的调整市后,相信不少实力不足的美元看好的投资者应已止蚀投降了,而这有利美元稍后再展新一轮上升浪.昨天欧洲市美汇指数已再次升至80心理关口了,并且更微破去年12月16日的80.12高位,一度高见80.13才受阻回落.

如昨晚美国市美汇指数可以企稳在80心理关口以上波动,最后更成功升至昨天欧洲市早段的80.13高位以上收市,相信是次美汇指数升破80心理关口将有极高机会为真突破,并使美汇指数稍后再度升至今年1月的81.78高位时,出现一攻即破并继续呈现单边升市的可能性大幅提高.美汇指数今年1月在80.29水平开市,而1月份及2月份的收市价分别为79.30及78.81,即已连续两个月在月线图呈现阴烛不利讯号.不过,若然美汇指数在3月份成功不跌反升,且更使月线图呈现大阳烛的利好讯号,再配合3月份的收市价亦明显高于1月份的80.29开市价,使美汇指数的季线图亦呈现阳烛的话,那便要提防美元踏入今年第二季后,将会出现一浪高于一浪的强劲走势,这除成功扭转美元在今年1月中旬至2月底的大弱势外,并将触发市场上大量美元短仓的止蚀买盘入市,从而对美元后市的升势起着推波助澜的作用.因此,如看见3月份美汇指数的收市价明显高于1月份的80.29收市价,投资者便要准备迎接美元将有极高机会在第二季出现一个大型单边上升浪了.(B09)