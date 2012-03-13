〔港报财经评论〕孖宝撑大市,上升动力弱--经济日报3月13日

孖宝撑大市,上升动力弱 /林瑞芬

中移动(0941.HK)昨日早段逆市升,原只是独力支撑大市,但尾市看好的投资者力捧和黄0013.HK,最终恒指由跌转升48点,收报21,134,但大市成交额仅542亿港元.技术上,恒指受制21,200未有新催化剂,仍处整固浪.昨日市况,由中移动及和黄拍住上,中移动升3.9%,一只已贡献恒指升幅65点.和黄临近尾市爆升,原本大部分时间在78港元徘徊,收报80.85港元,劲升4.2%,为恒指贡献23点升幅.总计48只蓝筹,23只上升,23只下跌,2只持平.将于本周四放榜的中移动,自踏入2012年后,股价明显跑赢同类股中电信(0728.HK)及联通(0762.HK).今年来,3股分别升15%、升0.2%及跌15%.近2个交易日,中移动更获大行轮流合奏唱好,升势转急,昨逆市高见87.5港元,收报87.45港元,升3.9%,成交额达42.8亿港元.

继高盛上周五把中移动评级调升至”买入”及看95港元后,瑞信昨亦加入唱好行列,预料中移动语音通话及短讯量可倍增,为集团今、明年带来双位数增长收入,并调升其评级至”跑赢大市”目标价升至101港元.在融入iPhone至预测内,评级由”中性”调升至”增持”,目标价由80港元上调25%至100港元,为亚洲十大超级股票.于今年1月4日指出”中移动潜伏4年,今岁可憧憬”,当时中移动股价收报77.1港元,指80港元为关键阻力,一旦突破好世界.之后该股真的突破阻力,也有跟进,指其可望挑战90港元,之前,是没有大行的提示.今时今日,突然见大行大合唱,只会抱半信半疑心态观之,始终该股为重磅股升跌当中也涉及不少衍生工具相关因素.无论如何,庆幸是投资者可早着先机,早上车都可先守住高盛中期价看95港元,止赚80港元.短线而论,中移动即将公布业绩,业绩无论好丑,藉口回吐的可能性还存在,现价高追则会审慎.

和黄昨尾市被追到气咳,不知券商又以甚么原因打动买盘,看图论,于上升通道抽升利好.如早前同系公司电能(0006.HK)及长建(1038.HK)公布佳绩显示,炒和黄的诱因都说得通.和黄截至去年6月半年度,在撇除一次性出售收益,期内盈利91.16亿港元,增长44%.物业重估前EBIT增长55%至235.22亿港元.据瑞信近月报告预期,和黄全年基本盈利增长35%至211亿港元,届时将消除欧洲业务拖累业绩之市场疑虑.3G业务对和黄的自由现金影响已转为正面,料集团整体资本收益率持续改善,目标价由103.5港元调升至108.2港元,维持”跑赢大市”评级.里昂上周报告则表示,和黄整体3G业务转向EBIT及正现金流,加上油价上升及生产增加9%,预料旗下赫斯基能源去年净利润增长1.35倍,若油价继续高企,该行将需要上调今年预测,目标价由83港元调升至86港元,维持”跑赢大市”.(012)

............................................................................................................

周小川:RRR有下调空间 /余少文

尽管中国内地贸易数据欠佳,但市场观望上市公司业绩以及中国会否放松货币政策.人民银行行长周小川则暗示存款准备金率有下调空间,惟否认存准率调整是政策松紧讯号.中国内地股市反弹两日后偏软,国企指数也在反覆中靠稳,全日只跌30点或0.3%,收11,225点,成交额降至两个月最少的102亿港元,只有35%主板H股可以逆市上升.而红筹指数则在中国移动(0941.HK)创两年半高位支撑下,全日只跌21点或0.5%,收4,121点,成交额74亿港元.中移动连日走高,主要是炒作高盛上调其投资评级和目标价,以及苹果会推出4G规格的产品.但中移动本周四公布去年业绩,由于盈利只会是平稳增长,以及股价近期走高也令预测息率会降至不足4厘,小心业绩前后会回吐,短炒股民确实要见好即收.

昨日人行外币中间价1美元兑6.3282元人民币,接近今年低位6.3306元人民币,并重回去年圣诞节前水平.人民银行副行长兼外汇管理局局长易纲昨日认为,这逆差至少是人民币的汇率达到了接近均衡水平的一个很正面的迹象.似乎暗示人民币升值空间有限及热钱过去半年流走的原因.人行行长周小川也指出,外汇占款和国际收支平衡的变化,影响人行调整存准率,因为国际收支顺差比较多,央行买入外汇较多,为此吐出的流动性就比较多,此时就需要加大对冲力度,即会上调存准率,反之就会下调存准率,故在2010年第四季至2011年第三季,五次上调存准率.但他亦指出,调整存准率是调节市场上的流动性,并不是货币政策松紧的讯号.然而,温总在2月政治局会议中提及,预微调要在第一季开始,若然2月下调存准率并非预微调的一环,即中国至今仍未出招,难怪贸易数据强差人意,中国也要将今年贸易增长目标只定在10%.至于中国何时才推出预微调措施,乐观而言会是市场炒作的助力.

调整存准率只为对冲热钱,外汇占款去年第四季连续减少三个月,人行才开始下调存准率,1月外汇占款恢复流入,但2月底却下调存准率,似乎仍未公布的2月外汇占款是利淡居多.由于3月外汇占款等数字要4月才公布,即人行未来一个月未必会再下调存准率,市场焦点应会回到上市公司业绩身上.认为4月公布的第一季业绩更为重要,对股价以及大市的影响更大,要看上市公司老总在公布去年业绩时,会否提及今年首季业务表现,若然有改善,则股价有机会向好,否则在国指持续回升近半年后,也要小心业绩后有回吐.(010)