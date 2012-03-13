〔港报社评〕中央全盘考虑,人币今年仍升--经济日报3月13日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
中国上月贸赤创22年单月新高后,人民币兑美元中间价昨重挫.外界预期,因应外贸形势,人民币今年将停止升值.惟中国决定汇率走向,不单考虑外贸,更考虑政经与人民币国际化因素,人民币今年可能升值2-3%.
中国决定人民币汇率走向,外贸实非主要因素,要考虑的因素远为复杂.一,外围形势不明朗.虽然中国短期出口受挫,欧洲衰退多深,美欧会否再印钞及数量将会多少,其中又有多少热钱将涌入,这些都不是中国可控制及准确预测的.若美欧续大印钞谷经济,令游资四处炒作,不单推升环球商品价格,更会涌入中国,催谷内地资产泡沫与通胀,届时反可能要加快人民币升值,遏抑输入通胀.正因不明朗因素太多,中国现虽暂停人民币升值步伐,实际上是摸着石头过河.
二,要应付美国施压.人民币兑美元去年升值近5%,惟美国总统奥巴马仍指人民币被低估20-25%,施压要人民币升值.随着今年底美国总统大选逼近,奥巴马为角逐连任,肯定大打中国牌,加大对中国施压.中国要缓减压力,免不了要留下买路钱,故很可能在今年下半年让人民币有限度微升,当作向奥巴马送礼.
三,要增强人民币国际影响力.人民币要加快国际化步伐,持续而缓步升值可吸引外国愿用人民币作贸易结算,并持有人民币作投资或储备货币,这将有助增强中国在国际影响力,在美欧元残弱的黄金机会下,中国正把握机会让人民币国际化,持续升值则是一个重要动力.
投资者对人民币汇率的走向,不能只看贸易数据或短期汇价波动,因中国是以战略眼光考虑人民币汇率的,故人民币今年最大可能仍是续升值2-3%.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)