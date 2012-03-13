〔港报社评〕经济走到分岔口,人民币不宜贬值--信报3月13日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
人民币兑美元汇率中间价昨天报6.3282,创下2010年8月以来单日最大贬幅.对于外间关注人民币升值过程是否已经结束,人民银行行长周小川昨天表示,这取决于市场供求关系.可以说,人民币升值结束的确言之尚早,在加强推动经济转型的政策考虑下,贬值也弊大于利.
周小川日前透露,当前中国逐步改进产业结构,减少贸易顺差,人民币汇率离均衡水平已较近,并且具备浮动幅度加大的条件.如今几经波折,中国决定转变经济发展方式,经常账顺差对GDP比率由2007年10%,挫落至去年约3%水平,虽然贸易顺差的态势持续弱化,加上欧洲出口前景黯淡,令人民币升值预期进一步受到压抑.但人民币汇率通过市场供求来决定价格,据此价格水平来配置资源,显然是中国经济发展能否成功转型的关键.
温家宝在任内最后一份报告,提出加大服务业的发展战略,试图把资源由制造业引向服务部门.一旦人民币贬值,出口导向生产结构的顽固性更难改变.
可以说,中国经济发展走到目前阶段,降低对外汇市场的干预,主要通过市场供求关系来决定人民币汇价水平,不仅有助消除对外贸易的失衡,纾缓国际对中国操控汇率的指责,也有助合理引导国内资源的配置,扭转资源集中流向制造品的局面,推动产业结构转型.
人民币汇价昨天下挫,显然是对贸易逆差的过度反应.近期汇率中间价的波动变化,意味扩大官方汇率波动区间政策逐步走向成熟,而人民币维持有序升值,走向市场均衡,从中国追求经济内外均衡的目标看,更符合发展的利益(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)