〔港报社评〕换届年防公务员折腾--星岛日报3月13日

消防处职工总会议决明日起一连三天按章工作,以争取每周工时缩至48,与其他公务员看齐.首阶段行动尚算温和,不会影响对市民救急扶危,但已凸显在香港政府换届年如何稳住公务员军心的问题.

对缩减工时的诉求,香港政府管理层持开放态度,以及不影响服务水平.不少私人企业在安排员工缩减工时或增加假日时,都有类似准则.在这种条件限制下,消防处管理层向员工提出每周工时减至51小时的折衷方案,办法是先在工作较不繁忙的消防局,试行缩减夜更人手.不过,工会认为这会严重危害市民生命财产和消防员自身安全,不肯接受,发起按章工作.

工会的理想方案,是当局增聘约一成人手,涉及600多人,即可实施每周工作48小时.这明显抵触当局所订下不增资源和人手的条件,消防处管理层不可能自作主张同意,还要通过公务员事务局和立法会两大关卡.比起管理层提出的方案,工会方案对消防员好处一目了然,但要过关斩将,需时较久,难度较大,成功机会较微.为缩减工时而增聘人手,此例一开,恐会牵一发动全身,香港政府和立法会不得不考虑到对纳税人及政府其他开支的影响.

工会发起按章工作行动,作为谈判策略一部分,除非有把握逼使政府破例为此增加人手,否则宜提出较务实可行的反建议.消防员冒性命危险救人,在市民心中形象崇高,要避免把行动升级至破坏这形象的地步.

在这换届之年,当局为了确保交接顺畅,不倾向搞”大动作”.偏偏今年公务员除了例行每年薪酬调整外,还会展开数年一度的入职薪酬调查,往年这些调查与私人机构相比之外,还可能引发公务员不同体系互相攀比,成为工潮温床,当中可能引起的折腾,各有关方面不得不留意.(A06)