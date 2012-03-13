〔港报社评〕换届年防公务员折腾--星岛日报3月13日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
消防处职工总会议决明日起一连三天按章工作,以争取每周工时缩至48,与其他公务员看齐.首阶段行动尚算温和,不会影响对市民救急扶危,但已凸显在香港政府换届年如何稳住公务员军心的问题.
对缩减工时的诉求,香港政府管理层持开放态度,以及不影响服务水平.不少私人企业在安排员工缩减工时或增加假日时,都有类似准则.在这种条件限制下,消防处管理层向员工提出每周工时减至51小时的折衷方案,办法是先在工作较不繁忙的消防局,试行缩减夜更人手.不过,工会认为这会严重危害市民生命财产和消防员自身安全,不肯接受,发起按章工作.
工会的理想方案,是当局增聘约一成人手,涉及600多人,即可实施每周工作48小时.这明显抵触当局所订下不增资源和人手的条件,消防处管理层不可能自作主张同意,还要通过公务员事务局和立法会两大关卡.比起管理层提出的方案,工会方案对消防员好处一目了然,但要过关斩将,需时较久,难度较大,成功机会较微.为缩减工时而增聘人手,此例一开,恐会牵一发动全身,香港政府和立法会不得不考虑到对纳税人及政府其他开支的影响.
工会发起按章工作行动,作为谈判策略一部分,除非有把握逼使政府破例为此增加人手,否则宜提出较务实可行的反建议.消防员冒性命危险救人,在市民心中形象崇高,要避免把行动升级至破坏这形象的地步.
在这换届之年,当局为了确保交接顺畅,不倾向搞”大动作”.偏偏今年公务员除了例行每年薪酬调整外,还会展开数年一度的入职薪酬调查,往年这些调查与私人机构相比之外,还可能引发公务员不同体系互相攀比,成为工潮温床,当中可能引起的折腾,各有关方面不得不留意.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)