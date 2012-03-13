〔港报社评〕"流浮山饭局"诡异,江湖捣政海必须查清--明报3月13日

香港特首选举进入直路阶段,选情白热化,候选人梁振英竞选办人员被指联同江湖人物会见乡事派选委,指控十分严重,事态若属实,确是非同小可,不少人已经将之定性为黑金政治,另一名候选人唐英年也表示被江湖人物胁迫而报警,警方和廉署应该即时展开全面调查,并争取在3月25日投票前,公布基本调查结果,让市民和选委知道事件真相,以确保选举结果的公平公正和廉洁.

有传媒报道指向梁振英阵营”邀请”有社团背景的郭永鸿出席,以威胁乡事派选委云云.关于这个饭局,有3个关键点,饭局由谁安排,郭永鸿为何在座,饭局由谁付钞.

事态尚有不少有违情理之处,不过江湖人物郭永鸿卷入选举饭局是铁一般事实,既然有人将之与黑金政治挂钩,而黑金政治不容于香港社会,因为它不但损害选举的公平公正和廉洁,更是腐蚀香港管治的大毒瘤,必须查清割除.

虽然饭局事态已现轮廓,但是关键的中间人,郭永鸿为何在座,仍待厘清,特别是民主党已向廉署举报,要求彻查梁营舞弊,这是十分严厉的指控.若成立,就算梁振英当选特首,也可能因而下台甚或要面对法律追究,所以廉署和警方要拿出维护香港核心价值的决心,全面调查事件,并争取在选委会投票日之前,公布事态真相,让社会知道究竟发生了什么事,使市民和选委唾弃搞黑金政治阴谋的人,公权力也要使这些人付出代价.(A02)