〔港报社评〕"流浮山饭局"诡异,江湖捣政海必须查清--明报3月13日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
香港特首选举进入直路阶段,选情白热化,候选人梁振英竞选办人员被指联同江湖人物会见乡事派选委,指控十分严重,事态若属实,确是非同小可,不少人已经将之定性为黑金政治,另一名候选人唐英年也表示被江湖人物胁迫而报警,警方和廉署应该即时展开全面调查,并争取在3月25日投票前,公布基本调查结果,让市民和选委知道事件真相,以确保选举结果的公平公正和廉洁.
有传媒报道指向梁振英阵营”邀请”有社团背景的郭永鸿出席,以威胁乡事派选委云云.关于这个饭局,有3个关键点,饭局由谁安排,郭永鸿为何在座,饭局由谁付钞.
事态尚有不少有违情理之处,不过江湖人物郭永鸿卷入选举饭局是铁一般事实,既然有人将之与黑金政治挂钩,而黑金政治不容于香港社会,因为它不但损害选举的公平公正和廉洁,更是腐蚀香港管治的大毒瘤,必须查清割除.
虽然饭局事态已现轮廓,但是关键的中间人,郭永鸿为何在座,仍待厘清,特别是民主党已向廉署举报,要求彻查梁营舞弊,这是十分严厉的指控.若成立,就算梁振英当选特首,也可能因而下台甚或要面对法律追究,所以廉署和警方要拿出维护香港核心价值的决心,全面调查事件,并争取在选委会投票日之前,公布事态真相,让社会知道究竟发生了什么事,使市民和选委唾弃搞黑金政治阴谋的人,公权力也要使这些人付出代价.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)