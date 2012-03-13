〔港报社评〕维持正利率应是内地政策目标--文汇报3月13日

中国人民银行行长周小川昨日在回答中外记者提问时表示,中国负利率或迟或早都会消失.实际上长期存在的负利率,等于是在向大众征收隐形的通胀税,因此,消除负利率,维持正利率,应是中国货币政策的重要目标.

负利率是一个长期的现象,并不是突然有之.从根本上看,压低实际利率甚至纵容实际利率为负,恰恰是中国金融体制支撑经济增长的一个关键要素.在低利率甚至负利率之下,银行信贷数量极大,从而大大地刺激了投资,拉动经济.但这样的经济增长模式有诸多隐患,包括使居民储蓄缩水,资产泡沫膨胀,环境污染,资源消耗恶劣,贫富分化加剧,经济未来增长空间受到严重压缩等.

有舆论指出,负利率时代,居民的储蓄每天都在缩水.有资料显示,近两年内地居民人均财富蒸发了500人民币.另一方面,能够从银行得到大量贷款的其实是地方政府,国有企业,所以造成投资无序,使经济增长处于粗放,低效状态.同时,存款利率和贷款利率之间巨大的利息差,是中国商业银行最大的利润来源.即使出现负利率,也不一定会导致大量存款流出银行.

长期负利率不仅影响经济可持续发展,更是对储户利益的侵害,这与中国提倡的增加民众财产性收入相悖.不应该把减轻企业负担,刺激投资,拉动经济的基础,建造在剥夺广大储户利益之上,因此负利率时代不应再持续下去.中国国家统计局3月9日公布2月CPI为3.2%,较1月的4.5%大幅下降1.3%,不但创下2010年7月以来20个月新低,且一举终结持续两年之久的负利率时代.周小川表示,维持正利率是货币政策不断努力要实现的一个目标.实际上,这个目标也是以人民利益为本.(A05)