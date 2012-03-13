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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 10:56 BJT

〔离岸人民币〕卡特彼勒发行12.6亿元点心债,息率定为2.9%--销售文件

路透香港3月13日电---据路透周二获得的销售文件,重型卡车及设备制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)发行12.6亿元两年期点心债券(人民币债券),息率定为2.9%.

这是该公司第三次发行点心债.去年7月,卡特彼勒发行23亿元两年期点心债,息率为1.35%;2010年11月,该公司曾发行10亿元两年期点心债,息率为2%.

销售文件显示,穆迪和标普对该发行人的评级为A2和A.

花旗(C.N)和高盛(GS.N)负责是次发行.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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