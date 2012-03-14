〔港股业绩〕腾讯控股第四季度净利按年升15.3%,符合市场预期

路透香港3月14日电---中国大型互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三公布,去年第四季度净利按年升15.3%,符合市场预期.

腾讯控股的业绩公告显示,2011年10-12月净利为25.4亿元人民币.根据汤森路透综合分析师预测,腾讯第四季度净利为25.8亿元.

期内收入79.2亿元,同比增长43.4%.

腾讯去年大举在旅游网站、网络视频、社交网络等领域进行投资,同时在网游市场亦面对着来自盛大游戏GAME.O和网易(NTES.O)的激烈竞争.

腾讯称,2012年策略重点进一步拓展社交平台及将其延伸至手机平台.

公布业绩前,腾讯微涨0.1%,报200.6港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.15%.(完)

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