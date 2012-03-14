〔港股业绩〕腾讯控股第四季度净利按年升15.3%,符合市场预期

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透香港3月14日电---中国大型互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三公布,去年第四季度净利按年升15.3%,符合市场预期.
腾讯控股的业绩公告显示,2011年10-12月净利为25.4亿元人民币.根据汤森路透综合分析师预测,腾讯第四季度净利为25.8亿元.
期内收入79.2亿元,同比增长43.4%.
腾讯去年大举在旅游网站、网络视频、社交网络等领域进行投资,同时在网游市场亦面对着来自盛大游戏GAME.O和网易(NTES.O)的激烈竞争.
腾讯称,2012年策略重点进一步拓展社交平台及将其延伸至手机平台.
公布业绩前,腾讯微涨0.1%,报200.6港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.15%.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 曾祥进
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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