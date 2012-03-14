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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 12:20 BJT

〔香港个股〕国泰航空去年全年净利按年跌61%,低于市场预期

路透香港3月14日电---以市值计亚洲第四大航空公司--国泰航空(0293.HK)周三公布,2011年全年净利按年下跌61%至55亿港元,低于市场预期.

汤森路透I/B/E/S此前综合分析师预测该公司去年净利为58.2亿港元.

公司并公布,去年全年每股盈利为1.398港元,末期息为每股0.34港元.

公布业绩前,国泰航空早盘收高1.67%,报15.84港元.今年以来,该股累计上涨19%,大盘恒生指数.HSI则上涨约17%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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