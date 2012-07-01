〔香港政治〕新任特首梁振英宣誓就职,强调经济持续发展是香港繁荣根基

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月1日电---香港特别行政区新任特首梁振英周日宣誓就职,称香港"不需要政策大变,只要适度有为,稳中求变".并强调经济持续发展是香港繁荣的根基,是市民生活的依靠.
数家香港电视台直播了这一重要仪式,香港特别行政区第四届政府也同时宣誓就职,中国国家主席胡锦涛出席并寄语特区新政府.
梁振英在宣誓时表示,要善用"十二五"规划给予香港的支持,巩固和提升国际金融和贸易中心地位,推动航运业转型升级;落实与内地签署的各项经贸协议,扩大香港人在内地的就业和发展空间;同时制定产业政策,促进和支援对香港经济发展有重要作用的支柱产业,包括境外的港资企业,以及有潜力的新兴产业等.
对于香港居民普遍关于的房屋问题,他提出要从规划和供应入手,加建公屋,协助基层上楼;公平合理分配公共房屋资源,增加流通;适当增加土地供应,促进楼市稳定发展,协助中产置业;鼓励自置居所,提升市民的归属感,促进向上流动.
"我们必须制定长远房屋策略,完善地区规划,建立土地储备,迅速回应市场和社会对土地需求的变化,以提升香港的竞争力,并且逐步提高香港人的生活素质."他称.
胡锦涛讲话时表示,"一国两制"是解决历史遗留的香港问题的最佳解决方案,也是香港回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排;推进"一国两制"事业,符合香港同胞利益和愿望,也符合国家和民族根本利益.(完)
--记者 毕晓雯 ; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。