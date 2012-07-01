〔香港政治〕新任特首梁振英宣誓就职,强调经济持续发展是香港繁荣根基

路透香港7月1日电---香港特别行政区新任特首梁振英周日宣誓就职,称香港"不需要政策大变,只要适度有为,稳中求变".并强调经济持续发展是香港繁荣的根基,是市民生活的依靠.

数家香港电视台直播了这一重要仪式,香港特别行政区第四届政府也同时宣誓就职,中国国家主席胡锦涛出席并寄语特区新政府.

梁振英在宣誓时表示,要善用"十二五"规划给予香港的支持,巩固和提升国际金融和贸易中心地位,推动航运业转型升级;落实与内地签署的各项经贸协议,扩大香港人在内地的就业和发展空间;同时制定产业政策,促进和支援对香港经济发展有重要作用的支柱产业,包括境外的港资企业,以及有潜力的新兴产业等.

对于香港居民普遍关于的房屋问题,他提出要从规划和供应入手,加建公屋,协助基层上楼;公平合理分配公共房屋资源,增加流通;适当增加土地供应,促进楼市稳定发展,协助中产置业;鼓励自置居所,提升市民的归属感,促进向上流动.

"我们必须制定长远房屋策略,完善地区规划,建立土地储备,迅速回应市场和社会对土地需求的变化,以提升香港的竞争力,并且逐步提高香港人的生活素质."他称.

胡锦涛讲话时表示,"一国两制"是解决历史遗留的香港问题的最佳解决方案,也是香港回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排;推进"一国两制"事业,符合香港同胞利益和愿望,也符合国家和民族根本利益.(完)