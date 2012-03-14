〔港股业绩〕国泰航空去年净利大跌逾六成,今年面临更严峻挑战(更新版)

(新增更多细节)
* 去年净利大跌,受油价高企和环球经济不稳影响
* 公司主席预期今年将面临更多挑战,对前景持审慎态度
* 股价今年以来上涨19%,与恒指涨幅基本一致
路透香港3月14日电---以市值计亚洲第四大航空公司--国泰航空(0293.HK)周三公布2011年全年净利按年下跌61%,低于市场预期;公司表示,今年将面临更多挑战.
国泰航空主席白纪图在公告中称,2011年世界主要经济体出现不稳定和不明朗的因素,严重影响公司核心业务;燃油是其最大单一成本,航油价格持续高企对业绩构成重大影响.
"2012年将较2011年更具挑战,故此我们对今年的前景持审慎的态度."他称.
公布业绩前,野村分析师Jim Wong在一份报告中称,在今年下半年货运需求得到改善之前,国泰可能面临疲弱的头等及商务客舱(premium air passenger)需求.
汤森路透I/B/E/S此前综合17位分析师,预测该公司去年净利为58.2亿港元.
公司并公布,去年全年每股盈利为1.398港元,末期息为每股0.34港元.
全球航空业正面临周期性冲击,受累于高油价和需求疲弱,尤其是在头等及商务客舱方面,因全球经济的不确定性增加.
国泰航空的竞争对手新加坡航空(SIAL.SI)此前宣布货运运能削减20%,并提高燃油附加费;此外,鼓励飞行员自愿休无薪假,最长可达两年.[ID:nSB2024025]
公布业绩前,国泰航空早盘收高1.67%,报15.84港元.今年以来,该股累计上涨19%,大盘恒生指数.HSI则上涨约17%.(完)
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--记者 陈敏/梁淑芬; 审校 林高丽