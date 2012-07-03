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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:08 BJT

《香港报摘》--经济日报7月3日

* 要闻版头条:

--借助欧盟在救助西班牙银行业等领域取得进展,7月中国制造业采购经理指数(PMI)反映内需改善,大市料承接6月底反弹升势.投资界相信,下半年中国增长见底回升可望再掀短暂升浪,惟中线前景审慎.目前券商预测年底恒生指数高见23,000点,相当于升幅近20%.

* 其他:

--为回应七一游行市民的不满,特首梁振英昨率领众司局长走访六区.政务司司长林郑月娥指,未来会推行十大民生工程,但表明"不会随意写空头支票".

--综合20名地产专家分析普遍认为,下半年香港楼价倾向平稳,因低息环境难令楼价大幅调整.但麦格理中港地产研究主管吴嘉俊指,新政府上场令政策变数多,较看淡后市,料楼价或下跌一成.

--德国相机品牌徕卡(Leica)LCAGk.F行政总裁Alfred Schopf指出,公司正于德国除牌,未来三至五年会致力于壮大品牌,并指之后在港挂牌"或是一种选择".

--绿城中国(3900.HK)公布,今年首六个月合约销售额为219.5亿元人民币,包括协议销售额41.6亿元,归属上市公司所占权益金额为128.9亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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