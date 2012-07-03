《香港报摘》--经济日报7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条:
--借助欧盟在救助西班牙银行业等领域取得进展,7月中国制造业采购经理指数(PMI)反映内需改善,大市料承接6月底反弹升势.投资界相信,下半年中国增长见底回升可望再掀短暂升浪,惟中线前景审慎.目前券商预测年底恒生指数高见23,000点,相当于升幅近20%.
* 其他:
--为回应七一游行市民的不满,特首梁振英昨率领众司局长走访六区.政务司司长林郑月娥指,未来会推行十大民生工程,但表明"不会随意写空头支票".
--综合20名地产专家分析普遍认为,下半年香港楼价倾向平稳,因低息环境难令楼价大幅调整.但麦格理中港地产研究主管吴嘉俊指,新政府上场令政策变数多,较看淡后市,料楼价或下跌一成.
--德国相机品牌徕卡(Leica)LCAGk.F行政总裁Alfred Schopf指出,公司正于德国除牌,未来三至五年会致力于壮大品牌,并指之后在港挂牌"或是一种选择".
--绿城中国(3900.HK)公布,今年首六个月合约销售额为219.5亿元人民币,包括协议销售额41.6亿元,归属上市公司所占权益金额为128.9亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。