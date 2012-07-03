《香港报摘》--信报7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条:
--受减息及开发商降价换量等多重因素带动,被喻为楼市风向标的北京及上海,6月份成交异常炽热,分别录得逾五成的按年升幅及17个月以来的纪录新高.证券商对下半年内地楼市表现看法却存有分岐,较多的认为楼市回暖只是短暂的小阳春,预期下半年大政策仍不会放松.
* 其他:
--碧桂园(2007.HK)位于广东惠州的"十里银滩"第二期,以低至每平米4,300元人民币的价格抢占市场,成为近期最热销的楼盘之一.据销售人员表示,集团首日推盘已售出3,300个单位,目前已取消七五折的购房优惠,实行趁市旺提价售楼.
--位于澳门赌场希腊神话的新世纪酒店昨天突然有限度暂停营业,事件或涉及股东纠纷.自称是希腊神话股东吴伟(即吴文新)委托人的李瑞萍昨天在澳门开记者会,她表示,酒店近日涌现不少"不明来历"的客人,为保障其他住客安全,宣布新世纪酒店暂停营业,但强调并非结业.
--经过两年法律抗争,美国苹果公司(AAPL.O)终于让步,愿意支付6,000万美元,向唯冠(0334.HK)旗下深圳公司购买iPad商标在内地的使用权,创下内地商标案牵涉金额的纪录.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。