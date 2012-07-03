版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:17 BJT

《香港报摘》--信报7月3日

* 要闻版头条:

--受减息及开发商降价换量等多重因素带动,被喻为楼市风向标的北京及上海,6月份成交异常炽热,分别录得逾五成的按年升幅及17个月以来的纪录新高.证券商对下半年内地楼市表现看法却存有分岐,较多的认为楼市回暖只是短暂的小阳春,预期下半年大政策仍不会放松.

* 其他:

--碧桂园(2007.HK)位于广东惠州的"十里银滩"第二期,以低至每平米4,300元人民币的价格抢占市场,成为近期最热销的楼盘之一.据销售人员表示,集团首日推盘已售出3,300个单位,目前已取消七五折的购房优惠,实行趁市旺提价售楼.

--位于澳门赌场希腊神话的新世纪酒店昨天突然有限度暂停营业,事件或涉及股东纠纷.自称是希腊神话股东吴伟(即吴文新)委托人的李瑞萍昨天在澳门开记者会,她表示,酒店近日涌现不少"不明来历"的客人,为保障其他住客安全,宣布新世纪酒店暂停营业,但强调并非结业.

--经过两年法律抗争,美国苹果公司(AAPL.O)终于让步,愿意支付6,000万美元,向唯冠(0334.HK)旗下深圳公司购买iPad商标在内地的使用权,创下内地商标案牵涉金额的纪录.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐