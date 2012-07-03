《香港重要政经日程》--7月3日-7月6日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
=====================今日香港主要政经消息==========================
7月3日(周二)
-- 公布5月份零售销售数字.
-- 安永回顾上半年与展望下半年IPO市场记者会.
--09:30 联想集团(0992.HK)股东周年大会.
--10:30 龙源电力(0916.HK)在中国举行股东特别大会.
--12:00 罗兵咸永道IPO市场回顾与展望记者会.
--15:00 汇丰环球资产管理推出环球高收益债券产品记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月4日(周三)
-- 小南国(3666.HK)首日挂牌.
*-12:30 香港投资基金公会记者会介绍亚洲固定收益市场建议守则.
7月5日(周四)
-- 中广核矿业(1164.HK)公布首季业绩.
--09:30 永义国际(1218.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布6月份PMI.
*7月6日(周五)
-- 中铝国际(2068.HK)首日挂牌.
-- 美丽家园(1237.HK)首日挂牌.
-- 公布6月底止外汇储备资产数字.
--10:00 积华生物医药(2327.HK)股东周年大会.
--11:00 昂纳生通信集团(0877.HK)股东特别大会.
--14:00 新奥能源(2688.HK)股东特别大会.
--14:30 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.
--15:00 远东环球(0830.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。