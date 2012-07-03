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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:22 BJT

《香港重要政经日程》--7月3日-7月6日

=====================今日香港主要政经消息==========================

7月3日(周二)

-- 公布5月份零售销售数字.

-- 安永回顾上半年与展望下半年IPO市场记者会.

--09:30 联想集团(0992.HK)股东周年大会.

--10:30 龙源电力(0916.HK)在中国举行股东特别大会.

--12:00 罗兵咸永道IPO市场回顾与展望记者会.

--15:00 汇丰环球资产管理推出环球高收益债券产品记者会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

7月4日(周三)

-- 小南国(3666.HK)首日挂牌.

*-12:30 香港投资基金公会记者会介绍亚洲固定收益市场建议守则.

7月5日(周四)

-- 中广核矿业(1164.HK)公布首季业绩.

--09:30 永义国际(1218.HK)股东周年大会.

--10:30 汇丰公布6月份PMI.

*7月6日(周五)

-- 中铝国际(2068.HK)首日挂牌.

-- 美丽家园(1237.HK)首日挂牌.

-- 公布6月底止外汇储备资产数字.

--10:00 积华生物医药(2327.HK)股东周年大会.

--11:00 昂纳生通信集团(0877.HK)股东特别大会.

--14:00 新奥能源(2688.HK)股东特别大会.

--14:30 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.

--15:00 远东环球(0830.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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